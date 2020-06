Desaparición de Benvenuto: Hay un "prudente entusiasmo" en los investigadores

Dos hipótesis sobre qué ocurrió con el empresario Omar Benvenuto, desaparecido hace dos años y medio en Gualeguay, están en el centro de las investigaciones que lleva adelante la Justicia Federal. Las pistas vincularían el hecho con investigaciones en el extranjero. Existe una recompensa de $ 1 millón para quien aporte datos.En las pesquisas participa la Unidad Operativa Central de la Policía Federal, la Unidad Fiscal especializada en secuestros extorsivos, la Procuración y la Fiscalía de Paraná. Como eje investigativo figuran dos hipótesis, que son compatibles entre sí y que no se excluyen.Estos dos hilos investigativos conectan el hecho de la desaparición del empresario gualeyo con sucesos que se están investigando en el exterior, en países del Mercosur y otros que están por fuera del bloque regional.En los investigadores hay un "prudente entusiasmo", que estriba sobre estas dos hipótesis, en cuanto a cuál será el resultado de la investigación.Tanto a nivel judicial como policial, sin embargo, no consideran que las pesquisas sobre qué ocurrió con Benvenuto hayan tenido siquiera un éxito moderado. Además, mantienen un estricto recato al hablar del caso, a fin de resguardar las emociones de los familiares que esperan la resolución del episodio.En el Juzgado Federal que instruye el secuestro extorsivo del empresario entrerriano, aseguran que se pudo aprovechar mucho de la información recabada por la Justicia provincial en un primer momento, cuando se investigó el hecho como averiguación de paradero.Sin embargo, explicaron que las pruebas que se colectan están en función de lo que se investiga y, durante las primeras semanas, el ojo estuvo puesto en dar con el empresario. Recién un mes después la eventualidad de un secuestro entró en el centro de la escena. Por eso en la causa federal se tomaron otras medidas, que resultan compatibles con la teoría del caso que se tiene ahora.Los elementos del expediente son repasados constantemente para buscar y rebuscar elementos que puedan haber quedado sin considerar correctamente o, tal vez, darles una mirada diferente que eche luz sobre qué ocurrió ese día.La recompensa que estableció el Ministerio de Seguridad de la Nación para quien brinde datos, ha permitido incorporar a la causa aportes hasta el momento. El caso es uno de los que integra el programa "Buscar" de la cartera que ahora conduce Sabina Frederic que tiene una línea de información anónima llamando al 134 y un correo electrónico: juntoavos@minseg.gob.ar Omar Héctor Horacio Benvenuto desapareció el 27 de octubre de 2017, luego de participar de una reunión con dos dirigentes de Cambiemos, el ex senador Hugo Lesca y el entonces presidente de la bancada de ediles gualeyos Efraín Martínez Epele, realizada en la casa del primero. Quería comprar el terreno donde está su empresa, Inprocil, una industria vinculada a la producción de equipos para GNC.De allí partió en su camioneta Hilux hacia Gobernador Mansilla, localidad ubicada a unos 70 kilómetros hacia el norte por ruta nacional 12, donde lo esperaba su hijo Gonzalo. Nunca llegó. La camioneta apareció abandonada en el kilómetro 242.Dos días después, Gonzalo y el cuñado de Benvenuto, Jorge Sandrini, realizaron la denuncia de su desaparición. A las 48 horas, el 1º de noviembre, la familia habría recibido una llamada exigiendo dinero para la liberación del empresario por parte de una persona con acento colombiano. Este dato generaría más tarde el cambio de carátula, de averiguación de paradero a secuestro extorsivo, y de jurisdicción, de la Justicia provincial a la Federal.En el interín, el fiscal Agustín Gianini provocó un escándalo al pedir el allanamiento de la casa de Lesca y del ex intendente justicialista de Gualeguay, Luis Erro. Fue debido a un supuesto cruce de llamadas que los involucraba en la desaparición de Benvenuto. Loa dirigentes reaccionaron con firmeza y, a los pocos días, Gianini renunció y la Policía informó que había habido un error en la vinculación de ambos con la investigación.El 28 de noviembre la Jueza de Garantías interviniente, Alejandra Gómez se declaró incompetente y pasó las actuaciones a la Justicia Federal. La causa recayó en el juez Federal Leandro Ríos y en el fiscal Carlos García Escalada. En enero de 2018, la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, puso una recompensa de $ 500 mil para dar con Benvenuto. En julio de 2019, el ofrecimiento se amplió a un millón de pesos. Está destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho, brinden datos útiles que sirvan para dar con el paradero del empresario. (Fuente: APF)