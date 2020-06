En Entre Ríos aún no se implementa el control olfativo en los accesos

"Nuestro objetivo es el contralor y diminución de la circulación de personas", aseguró el jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, al confirmar que aún no se implementó control olfativo en los accesos a la provincia.El comisario explicó que los "controles rigurosos" en los puestos camineros y pasos fronterizos a la provincia incluyen la "toma de temperatura". Pero hasta el momento no se ha implementado el testeo de olfato como realiza la vecina provincia de Santa Fe en el Túnel Subfluvial."Los controles son rigurosos para disminuir la circulación de personas en el ámbito de la provincia. El control sanitario lo hace personal de Salud y de los municipios", precisó el funcionario y detalló: "Estamos trabajando con la toma de temperatura, pero no hemos implementado hasta ahora testeos de olfato".Maslein explicó que en muchos lugares se realizan con sustancias como el vinagre. Justamente, el gobierno de Santa Fe lo implementó en el Túnel Subfluvial para quienes acceden provenientes de Entre Ríos.Por otro lado reconoció que tras la aparición de mayor número de casos "se han redoblado los esfuerzos" en los siete puestos limítrofes, rutas interiores y accesos de cada ciudad.De todos modos llamó a la reflexión a los ciudadanos. "Así tengamos cantidad de controles y personal trabajando, es imposible impedir que esto avance si no hay conciencia y ayuda de cada uno de los entrerrianos".

Paraná Aseguran que disminuyó la circulación de vehículos en el Túnel Subfluvial

Paraná Demoras en el tránsito a la altura del km 5 y medio por controles sanitarios