Christe aseguró que lo que pasó con Julieta Riera "fue un accidente"

Hace unas semanas se realizó una inspección en el departamento céntrico donde ocurrió el femicidio de Julieta Riera. Los peritos de parte, realizaron un estudio del lugar, tomaron fotos y midieron las dimensiones del departamento. Ahora se intenta determinar la culpabilidad de Jorge Julián Christe.



El fiscal Ignacio Aramberry, dijo al programa Códigos, de Elonce TV, que "esta fiscalía siempre salió a dar cuenta de los avances de la investigación cuando se solicita. Se da una información veraz de lo que se está desarrollando en la causa, sin intentar dar valoraciones que correspondan a otra instancia".



Christe en la audiencia aseguró que lo que pasó con Julieta Riera "fue un accidente". En ese sentido, el fiscal señaló que "la explicación que el imputado dio acerca del hecho, nosotros debemos analizarla. Es nuestra responsabilidad también verificar a través de los medios de prueba si la explicación es verosímil o no. En función de eso actuamos en consecuencia".



"Tras su declaración dispusimos una pericia, encomendándola a Criminalística, para saber cómo fue el curso de la caída del octavo piso al lugar donde se encuentra luego el cuerpo. Se pone a disposición la posibilidad de que se recojan nuevos elementos, pericias, a los efectos de verificar si lo dicho en la declaración por el imputado se ajusta a la verdad de los hechos", remarcó.



Asimismo, indicó que "Christe planteó una hipótesis totalmente distinta a la que plantea la Fiscalía. La hipótesis de Fiscalía es la teoría de una muerte violenta, queriendo hacerlo el imputado. Ahora se introduce a la causa la teoría, que intuyo será la defensiva, de que esto se trató de un accidente. Habiendo cuentas de que era la única persona que se encontraba con la víctima esa noche del hecho, confirmado por él, ahora debemos verificar su declaración desde el punto de vista pericial".



Según supo Códigos, en su declaración Christe dijo que "estaban en el departamento y mientras buscaba los anteojos de Julieta, pudo ver sus piernas escapándose de la baranda del balcón y pudo oír un grito: ¡Juli!".



En otro sentido, se supo que Christe aseguró que los anteojos de Julieta estaban debajo de un sillón, sanos. Se investiga por qué Julieta no los estaba usando y cómo llegaron a ese lugar.



"Ante preguntas de la Fiscalía negó que se haya dado una situación violenta previa a la caída que relata", aseguró el fiscal.



Aramberry desmintió que Christe haya manifestado haber sido golpeado en la Unidad Penal Nº 1. "No hubo denuncias formales al respecto. La fiscalía solicitó un informe a la Unidad Penal, a los efectos de verificar si se produjeron incidentes con los internos. Estamos a la espera de eso para determinar si esto sucedió de esta manera o no".



"Estamos a la espera de la pericia psicológica y psiquiátrica que se dispuso respecto del imputado. La querella acercó algunos elementos para poder profundizar en el análisis de lo que tenía que ver con la relación, con el estado de ánimo de la víctima. Esos elementos fueron puestos a disposición de los peritos intervinientes. Son elementos que pueden ser útiles", agregó. Elonce.com