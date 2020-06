"Ella lo indujo al error", sostuvo abogado de ex jefe policial acusado de abuso

Para la defensa, el caso va al sobreseimiento

El ex jefe de la Departamental de Policía de Concordia, Enrique Querencio , fue denunciado a fines de julio del año pasado por el presunto abuso de una menor de edad, tras el testimonio de la madre de la víctima ante la fiscalía de esa localidad.La mujer, en comunicación con, había declarado que"Yo me enteré de lo que pasaba a través del celular que descubro todo., remarcó la mujer al confirmar aque los contactos entre su hija y el comisario denunciado, "duraron un año".En detalle, había rememorado que "en una ocasión, a la chica le introdujo los dedos y le hizo hacer sexo oral. La segunda vez, ella estaba en el Sanatorio Concordia y ella se fue por miedo cuando se dio cuenta que yo le había encontrado el celular".Tras la denuncia, el Juez de Garantías, Germán Dri, dispuso una restricción de acercamiento por 30 días contra el alto funcionario policial, el cual no podrá acercarse a la menor y a su madre, como también a la residencia del Copnaf, donde se alojaba la víctima del supuesto abuso. "Me arruinó la vida", había dicho la menor que denunció al ex jefe policial por abuso . "Pido es Justicia porque este violador y sinvergüenza, lo mismo que me hizo a mí, se lo puede hacer a varias chicas más", afirmó la menor que en julio pasado denunció a quien era titular de la Departamental de Concordia, Enrique Querencio.A casi un año de la denuncia en sede judicial, el abogado defensor de Querencio, el Dr. Rafael Briceño, señaló aque la causa de su representado está en trámite, pero confiado de queBriceño comentó que la investigación por el presunto delito de "abuso sexual con acceso carnal" en presunto perjuicio de una menor de edad, "está en trámite", pero anticipó que, por los último pasos en el marco de la causa,En este marco, explicó que desde la defensa "aportamos numerosísimas pruebas de quey otras cuestiones que no es solo eso".A su vez remarcó que su defendido "no está acusado de violación, sino que está acusado de aprovecharse de la inexperiencia sexual de esta joven, en razón de la edad".En ese marco, el abogado defensor subrayó queEn defensa el comisario, el abogado sostuvo que