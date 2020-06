Camionero falleció por una descompensación cardíaca en una granja de Santa Anita

Falleció el este martes el chofer de un camión "pollero" que había ingresado a una granja en la zona rural, al Norte (camino a Caraguatá) distante unos dos kilómetros de la localidad de Santa Anita, con el propósito de retirar una crianza de aves para un frigorífico de Villa Elisa.



Según informó FM Riel de Basabilbaso, el hombre sufrió una repentina descompensación de tipo cardíaca; fue trasladado al hospital "Becher" donde pese a los esfuerzos nada pudieron hacer para lograr reanimarlo.



Desde el centro asistencial se confirmó que el fallecido "tenía antecedentes de salud severos", pero aclararon que sus síntomas "no eran compatibles con COVID-19". No obstante se hizo la investigación con los contactos estrechos que ratificaron que en los días previos la persona no tenía fiebre, tos, ni dificultades respiratorias o síntomas que le hicieran sospechar que estaba infectado por el nuevo coronavirus.



Las autoridades sanitarias realizaron las consultas pertinentes a la Guardia de la Vigilancia Epidemiológica que dispuso la no realización de test diagnóstico de COVID-19.



Según publicó San José Web, los restos del trabajador, de 54 años, no fueron velados; eran inhumados este miércoles, en el Cementerio de San José.