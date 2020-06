Pericias: Manchas de sangre en departamento de Christe no eran de Julieta Riera

Algunas pruebas fundamentales se van incorporando al legajo de investigación de la causa por la muerte de Julieta Riera, ocurrida en la madrugada del 30 de abril en pleno centro de Paraná. Para la parte acusatoria, fue arrojada desde el octavo piso del edificio del Instituto del Seguro, mientras que para la defensa fue un accidente.Los fiscales Ignacio Aramberry y Leandro Dato imputan a la pareja de la joven, Julián Christe, por femicidio. La querellante, (Corina Beisel adhiere a la acusación. Los defensored, Ladislao Uzín Olleros y Franco Azziani, afirman que la caída del octavo piso del edificio donde vive se trató de un accidente.levantadas en distintas partes del departamento, así como de otros elementos que fueron enviados al laboratorio. Fuentes vinculadas a la investigación informaron que esta semana se remitieron los resultados de esos análisis.El mismo indica que. A su vez, se indicó que el mismo no estaba roto, sino tal como lo usaba Julieta.A su vez, en la tierra que levantaron del living y del balcón no se detectó presencia de sangre.En relación a otras manchas de sangre encontradas en el departamento, debido a la escasa cantidad no se pudieron cotejar, publica diarioSegún se informó, el informe pericial concluye que ninguna de las manchas de sangre halladas en el lugar del hecho corresponde a Julieta.Esto será otro de los puntos de discusión en la causa, donde existen posiciones contradictorias: para la acusación existió una pelea y luego Christe ahorcó y arrojó por el balcón a Julieta; para la defensa, esto no existió. Christe relató la semana pasada lo que hicieron esa noche y madrugada con su novia. Y los defensores utilizarán estos informes periciales para sostener esta versión.El imputado sigue con prisión preventiva en la Unidad Penal 1 de Paraná, medida cautelar que se vencerá la semana que viene, cuando la acusación pedirá la prórroga y la defensa la excarcelación.