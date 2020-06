Desaparición de Theresia Pinter: Declaró un testigo clave y complicó al imputado

Foto: Figueroa, cada vez más complicado Crédito: Archivo

En una audiencia que se realizó este martes ante el juez de Garantías de Paraná, Mauricio Mayer, un testigo complicó la situación de Francisco Raúl Figueroa, un jubilado de 54 años, que está imputado como autor de la desaparición de Theresia Pinter, de 78 años, que fue vista por última vez el 16 de diciembre de 2019 cuando ambos salieron de un banco en Paraná, tras retirar 11.487 dólares de la cuenta de la mujer. Fuentes judiciales indicaron que se trata del único testigo que lo ubica a Figueroa con 1.000 dólares.



La audiencia de ayer se realizó ante un pedido de adelanto jurisdiccional de prueba. El fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull precisó que la medida consiste "en tomar testimonio a una persona cuando por cualquier motivo puede llegar a no concurrir a juicio, se adelanta el acto y adquiere el carácter de formalidad porque es ante el juez de Garantías y bajo juramento de decir verdad, con presencia del abogado defensor".



Según se supo, el testigo atraviesa un problema de salud que le impediría presentarse en el juicio.



El fiscal precisó que el testigo relató que "tuvo contacto con Figueroa en diciembre del año pasado y en enero y febrero de este año, y en una oportunidad le pidió que le cambie 1.000 dólares". El fiscal señaló que el testigo refirió que "le pidió a Figueroa que le precisara de dónde había obtenido los dólares, recibiendo una respuesta evasiva. Le dijo que eran de una persona a la que asistía, sin brindar más precisiones, lo que generó dudas en el testigo".



En su relato, mencionó que junto a Figueroa acudieron a una financiera del centro de Paraná a vender los dólares, pero ese día no había cotización. Esto, más la insistencia del testigo respecto de la identidad de la titular de los dólares, generó el enojo del imputado, que se había quedado esperando, en la esquina de la financiera.



Según el testigo, ante sus preguntas, Figueroa le respondió que no sabía si la mujer tenía familiares, si se había ido de viaje, si estaba en un geriátrico o en un centro de salud y que no conocía si había alguien que se preocupara por ella, incluso se habría hecho el confundido al responder "ah, vos me preguntás por la señora de los dólares" y cerró la conversación diciéndole "vos preguntás demasiado".



Además, manifestó que no supo más de Figueroa hasta que se enteró por los medios que Pinter estaba desaparecida y que aquel estaba involucrado en el hecho.



Informes

El fiscal precisó a El Diario que después de la audiencia recibió unos informes de las cámaras de seguridad del 911 donde se lo ve a Figueroa con Pinter y contradicen la declaración del imputado. Se trata de imágenes que Fiscalía ya tenían en su poder, pero se pudo mejorar su calidad y ahora se puede observar "claramente" a la mujer en el asiento trasero del auto del imputado, circulando por la zona de la Costanera baja. Ramírez Montrull destacó que las imágenes son obtenidas entre "15 y 20 minutos después de que salieron del banco".



Fiscalía también cuenta con otros informes de la División Homicidios sobre el recorrido del auto, en los que se pudo determinar los distintos horarios en que se lo ve. Así, se pudo reconstruir que se lo puede ver a las 13 circular por Laurencena hasta Güemes, donde gira en U y retoma por Laurencena hasta Ramírez, donde se lo pierde de vista y es la última vez que se la ve a Pinter en el auto, a las 13.