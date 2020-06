Nuevo femicidio: Hombre mató a su pareja y luego se quitó la vida

Una mujer fue hallada asesinada aparentemente por asfixia en una casa del barrio El Corte, de la localidad tucumana de Alderetes, donde también fue encontrado en estado de agonía su concubino, que murió poco después, en lo que se cree que fue un femicidio seguido de suicidio.La mujer fue identificada como Gabriela del Valle Medina (35 años), mientras que su pareja era Raúl Heraldo Sierra (37 años), quienes vivían en una casa situada en la esquina de Pueyrredón y Alberdi, de Alderetes.Según informaron las fuentes, el femicidio fue cometido la madrugada del martes y descubierto durante la mañana por el hermano de Sierra, que al llegar a la vivienda encontró a la mujer muerta en una habitación con signos de haber sido asfixiada.Su hermano, en tanto, fue encontrado agonizando en el comedor de la casa, por lo que fue trasladado a un centro de atención primaria de la zona, donde finalmente falleció.Sierra trabajaba de chofer, y alternaba empleos como taxista y camionero, dependiendo de la época. Por su parte, Medina había trabajado para la Municipalidad de Alderetes, según indicaron algunos vecinos, pero desde hacía un tiempo se dedicaba al cuidado de sus hijos de 18, 12 y 4 años."Hace más de 20 años que ellos convivían, se conocían desde chicos. A veces tenían algunos roces, que sólo ellos sabrán los motivos; pero nosotros nunca nos imaginamos este final", explicó Edgardo Sierra, uno de los pocos familiares que aceptó hablar públicamente sobre el hecho."Mi hermano vino a ver a Raúl y lo encontró colgado apenas ingresó en su casa. Allí me llamó por teléfono y me contó lo que había pasado. Entre los dos lo descolgamos y lo llevamos al CAPS con la esperanza de que aún viviera; pero en ese momento de desesperación no nos percatamos de otra cosa, por lo cual no sabíamos de la muerte de su señora. Más tarde volvimos, porque nos pedían el DNI de él para los trámites, y ahí mi hermano y mi cuñada encontraron el cuerpo de ella en la habitación", detalló al diarioPor su parte, Yanina Medina puntualizó que su hermana se había ido de la casa en un momento y que luego había vuelto por los chicos, sin embargo no profundizó en detalles sobre ese alejamiento.En el lugar trabajó personal de la comisaría de Alderetes, de la División Homicidios de la Policía, el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales, dirigidos por Lucas Maggio, de la fiscalía de Homicidios I.Alrededor del mediodía, cuando las primeras tareas investigativas culminaron, Maggio indicó por qué los hermanos de Sierra no habían descubierto el cuerpo de Medina en un primer momento. "Esto pudo darse porque el terreno tiene dos construcciones, por eso quienes llevan el primer cuerpo al CAPS no habrían advertido la presencia de la mujer", explicó."Ambos cuerpos irán a autopsia, así obtendremos detalles más precisos. El hombre habría fallecido por ahorcadura y la mujer por asfixia, según los primeros datos. Queda comprobar si fue asfixiada por compresión contra una almohada, ya que la encontramos recostada boca abajo sobre la cama", dijo. "No hay otros indicios de desorden ni de signos de violencia; tampoco se advierten heridas o golpes en esta primera instancia de pericias", agregó.Maggio también explicó que la hipótesis principal que maneja la fiscalía es la del femicidio, pero que aún no se descarta nada y que se siguen relevando datos.Los vecinos del barrio Los Pinos se mostraron conmocionados por el hecho. "Eran buenos vecinos, personas tranquilas, siempre se mostraron bien ante el vecindario", dijo Lourdes Varela. "No sabemos qué pudo pasar", aseguró Julio Gómez.