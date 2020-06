Condenaron a ladrón que robó en varios comercios ingresando por los techos

Como en todos los juicios abreviados, es la lógica de este procedimiento, el condenado, César Daniel Chalella, reconoció los hechos imputados, las partes renunciaron a los plazos de impugnación y la sentencia quedó firme.



¿Cuáles fueron los hechos? El primero ocurrió el 10 de marzo del año pasado, aproximadamente a las 5 horas. Chelella había escalado hasta el techo de la Distribuidora SMP (Hernández al 550), a una altura de 4.80 metros. Rompió las chapas de fibra de vidrio y entró.



Se llevó una notebook marca Sony, $2000 en efectivo y mercadería: encendedores, prestobarbas, sobres de jugo, cepillos de dientes, desodorantes, dos cajas de 24 sobres cada una de shampoo, jabones y un termo, según detalla el fallo judicial.



Pero, a una cuadra del lugar, en Cepeda y Edison, alertado de la presencia de la Policía arrojó la bolsa en la que llevaba las cosas, y se dio a la fuga. A los pocos metros, fue detenido. En Edison y Tratado del Pilar.



Por este hecho, la Justicia le había dado a Chelella una probation el 25 de julio del año pasado, beneficio que ayer fue revocado.



El segundo de los hechos imputados tuvo lugar un tiempo más tarde, el 26 de noviembre de 2019, aproximadamente a las 4.10 horas. La víctima fue una frutería y verdulería ubicada en Artigas al 2000, a donde ingresó también por el techo.



Del comercio se llevó todo el efectivo que había en la caja registradora (la Justicia no informó de cuánto dinero se trató).



Ya durante este año, el 17 de abril, de madrugada ingresó a otro comercio, ubicado boulevard Pedro Jurado 450, también por el techo. Evidentemente, el estilo elegido por este delincuente.



Tras descender 6 metros, ingresó a una oficina, de donde se llevó dinero en efectivo y una tablet marca Sony. Tras lo cual se dirigió al salón de ventas para llevarse más dinero y un celular marca Nokia.



En el juicio abreviado realizado este lunes se le impusieron reglas de conducta por tres años:



a) Fijar residencia dentro de la jurisdicción.

b) Abstenerse de consumir estupefacientes o de abusar del consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos y/o de deambular en la vía pública bajo los efectos de los mismos.

c) La prohibición de ejercer actos molestos o perturbadores de la tranquilidad de los damnificados, sea personalmente, telefónicamente y/o vía internet (redes sociales y similares).

Para que se tenga por "no pronunciada" la condena, Chalella no deberá cometer delitos por cuatro años. Si comete un nuevo delito, cumplirá los tres años de prisión de manera efectiva, más el tiempo que se fije por el nuevo hecho (art. 27 del Código Penal).



Intervinieron el juez Ignacio Telenta, la fiscal Lucrecia Lizzi y el defensor oficial Pablo Ledesma. (El Día)