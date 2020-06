Discusiones y piedrazos en el Barrio Las Flores: Hay menores involucrados

Durante el miércoles se realizaron enfrentamientos entre los vecinos del Barrio Las Flores. Ocurrió en la capital entrerriana."Durante la mañana hubo peleas entre vecinos, que tiene un conflicto que paso a mayores. La pelea comenzó el fin de semana, cuando las familias comenzaron a discutir por música fuerte y alcohol de por medio", contó aCecilia Galeano, comisaria."Los hechos sucedieron en la parte del puente Florencio Sánchez, conocido como el puente Eva Perón. Durante todo el día (miércoles) estuvieron discutiendo y peleando entre los vecinos, con amenazas de por medio", indicó.Y agregó que "los conflictos comenzaron entre dos familias, pero fueron sumándose allegados de cada integrantes, aumentando las personas involucradas, entre ellos hay menores de edad".Se mandaban mensajes a través de redes sociales "las mismas familias nos mostraron los mensajes, pero son de personas que no estuvieron involucradas hoy, entonces no sabemos si es por esto o por otras situaciones".Además, el problema del puente generó "que una de las familias tenga un conflicto interno. Por ese motivo tratamos de intervenir en todos los sucesos, con ayuda del 911"."La Fiscalía, por medio de denuncia que hemos recibido, dispuso restricciones entre las familias. Pero en horas del mediodía se constató que una persona no estaba cumpliendo con la orden y generó un desorden en la vía publica", indicó.Y confirmó que "esa persona fue detenida, se trata de un masculino que fue trasladado a la Alcaldía de Tribunales".