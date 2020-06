Asaltantes vestidos de agentes de Salud: Mujer contó el violento robo a su madre

Advertencia de la Policía

Tres sujetos que se presentaron como agentes de Salud y afirmaron que se encontraban haciendo hisopados en el barrio. Con dicho pretexto, la familia dejó ingresar a los delincuentes a la vivienda y en ese momento, se desencadenó el violento robo.Los sujetos "entraron porque mi madre pensó que iban a hacer un hisopado y que venían de Salud por todo esto del coronavirus. Una vez que entraron, la tiraron al piso a mi madre y la ataron con precintos, se notaba que venían preparados", afirmó la mujer yy agregó que "para mí, no hay que hacer eso porque la vida está primero. Hay que dejarlos que roben todo lo que quieran", resaltó.La familiar de las víctimas señaló su hermana logró escapar y fue a lo de la vecina a pedir auxilio. "Gracias a eso, vino la policía y agradezco la actuación de Investigaciones y de la Comisaría Décima, y con todos los de la fuerza que colaboraron", afirmó Pamela.Tras el violento hecho, la policía investiga lo sucedido. "Lamentablemente, pudo haber un muerto hoy y no pasó porque Dios es grande", dijo ay agregó que "es para que la gente tenga cuidado y no le abran a nadie"., porque mi hermana iba a hacer una operación inmobiliaria, pero tiene el dinero en el banco", aclaró la mujer y dijo que la investigación, apunta a dicha situación: