Se planteará la elevación a juicio contra la policía que mató a un hombre

Foto 1/2 Foto 2/2

El hecho ocurrió el pasado 8 de septiembre del 2019 y fue el triste desenlace de una trifulca de vecinos, en las inmediaciones de calles Concejal Veiga y Teniente Ibáñez.



Los principales protagonistas de este hecho fueron la suboficial Victoria Toledo y el vecino Miguel Varela.



La primera circulaba por calle Concejal Veiga, camino a tomar su guardia en la Comisaría de la Mujer, cuando fue testigo de una reyerta entre vecino de esa zona cercana a la sede de la UNER.



La mujer detuvo su marcha, trató de calmar la situación, pero se habría visto desbordada y extrajo su arma reglamentaria con la que hizo un disparo que terminó impactando contra el pecho de Varela, quien falleció a causa de esa gravísima lesión.



A casi 10 meses de aquel suceso, el fiscal a cargo, Dr. José Arias, confirmó que "en los próximos días" se planteará "la elevación a juicio de la causa y así poder someter a juzgamiento al hecho que motiva a la misma."



Señalando que, dentro del proceso, el siguiente paso "es el último momento para ofrecer las pruebas para el debate, con lo cual es un acto de suma importancia, porque no podemos cometer errores y no podemos olvidarnos de ningún detalle que después nos sirva para utilizar en un juicio". Por ese motivo fue que "nos tomamos algún tiempo extra para rever estas cuestiones y poder asegurar el resultado de la investigación."



Arias remarcó que "la fiscalía por ahora sostiene la hipótesis de homicidio simple", una figura para la cual el Código Penal establece una pena de entre 8 a 25 años de prisión, en caso que la persona acusada termine condenada.



De acuerdo a la valoración de Arias, el agravante de lo ocurrido es que "fue cometido por una profesional" de una fuerza de seguridad, a lo que se agrega que "no se advierte una situación de peligro" para la misma, "tal como afirma la defensa, que la haya podido justificar", al momento de realizar el mortal disparo. Pero aclaró que "la defensa podría explicar con otros términos la situación y en ese caso, se va a evaluar" otra calificación del caso.



La última prueba determinante para la causa fue la recepción de la pericia balística, la cual fue realizada por profesionales en peritaje de la justicia chaqueña, quienes terminaron confirmando que "la funcionaria policial había efectuado un disparo hacia el piso", ya que "el plomo tenía particular con correspondencia al asfalto".



Pero para el funcionario del Ministerio Público Fiscal, el detalle "no tiene gran gravitación, por lo menos con los elementos que hay ahora", insistiendo con que "más allá de que fue direccionado al piso, seguiremos sosteniendo la hipótesis del homicidio simple", fundamentalmente por tratarse de una persona preparada para la manipulación de un arma de fuego y las posibles consecuencias. (Fuente: Diario Río Uruguay)