Denunciaron a dos policías con Covid-19 en Jujuy

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, denunció hy ante la justicia provincial a dos efectivos policiales que contrajeron coronavirus, provocaron una ola de contagios y se investiga si la transmisión se produjo en el marco de un presunto contrabando de hojas de coca.



La demanda penal se efectuó contra dos oficiales de la Policía de Jujuy quienes contrajeron coronavirus y hasta la fecha provocaron una serie de casos de Covid-19 en la provincia, que alcanzó en esta jornada los 50 casos positivos.



"Hemos presentado una demanda penal", indicó Morales en relación a dos policías "para que la justicia investigue", debido a que "hay un par de horas que no sabemos qué ha pasado", agregó.



"No tenemos la certeza que no hayan cruzado la frontera ?con Bolivia- o que no hayan comprado coca en algún lugar y se contagiaron que es otra de las hipótesis", indicó, no sin antes admitir que "desde que iniciamos la investigación habían cosas que no nos cerraban".



"Yo estoy seguro de que si han actuado bien tienen que estar tranquilos y si han actuado mal van a tener que tener la fortaleza de luchar", añadió el mandatario y afirmó que "vamos a hacer todo lo posible por salvarle la vida, pero también tenemos que saber la verdad", expresó.



La denuncia fue asentada en el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, mientras que se extenderá la misma en los fueros federales, "porque es bastante grueso el problema que tenemos", dijo el gobernador, al detallar que ya son 22 los efectivos policiales infectados de coronavirus.



Durante el informe diario del Comité Operativo de Emergencia (COE), el ministro de Seguridad provincial, Ekel Meyer, dijo que se realizó una "investigación interna" y se estableció una denuncia penal "para deslindar las responsabilidades".



"La posibilidad de la adquisición de compra o de paso de hojas de coca en la ciudad de Villazón (Bolivia) se está investigando", admitió el funcionario y agregó, "creemos que hay una línea que pueda haber algún tipo de relación con la adquisición de coca y puede haber o no relación con los contagios", afirmó.



Más adelante el gobernador Morales dictó un decreto que multa a quienes realicen el contrabando de coca por la suma de 30.000 a 140.000 pesos por "el riesgo epidemiológico" de esa actividad.



Por otra parte el mandatario jujeño informó que hoy se reportaron ocho nuevos casos de coronavirus de los cuales cuatro corresponden a la localidad puneña de Abra Pampa, de los cuales uno afecta a personal de salud y tres de efectivos policiales.



En tanto, en la ciudad de Humahuaca se realizaron nueve testeos de los cuales dos resultaron positivos, también efectivos policiales que tuvieron contacto estrecho con uno de los policías denunciados.



En la localidad Caimancito se activó el protocolo y se confirmó un caso positivo de coronavirus también integrante de fuerza policial provincial, por el cual se maneja diversas hipótesis de contagio, y el último caso en la ciudad de Perico de una mujer adulta mayor, la cual pasó a terapia intensiva y se investiga el origen epidemiológico.



Durante el informe detallaron que en Jujuy se registran 47 casos de coronavirus de ciudadanos jujeños, más tres transportistas que se encontraban en tránsito por la provincia, de los cuales siete se recuperaron y hasta la fecha solo se lamentó un fallecimiento.