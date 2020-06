Estafaron en $150.000 a una entrerriana: Habría indicios de los autores

Foto: Cuento del tío en Racedo Crédito: Estación Plus

La Fiscalía de Paraná encomendó a la División Delitos Económicos una investigación que comenzó a fines de la semana pasada y ya transita pasos firmes, habida cuenta del material que los efectivos especializados han podido recabar, luego de desembarcar en la localidad de General Racedo y realizar averiguaciones en el territorio donde se perpetró el hecho.



El hecho



El Jefe de la División Delitos Económicos, Javier González, precisó que "el jueves un vecino de Crespo radicó una denuncia en la dependencia policial de Libertador San Martín, en nombre de su madre -de 85 años de edad- que vive en Racedo. A esta señora mayor, en esa misma jornada un desconocido la llamó a su teléfono fijo, entre las 12:30 y 14:30 aproximadamente, invocando ser su nieta -radicada en Paraná- y le manifiesta que como los billetes se vienen desvalorizando había que cambiarlos. Con toda la astucia y el relato convincente y ameno que caracteriza a quienes se dedican a realizar este tipo de hechos, le hacen entender que va a pasar por su casa quien sería la pareja de la nieta. Luego entabla diálogo con un supuesto "Matías" -que sería la pareja de la nieta-, comienzan a hacerle anotar una serie de numeraciones, le piden contar los billetes y demás datos, que no tienen otra finalidad más que mantener a la mujer en comunicación, sin que entre en duda y evitar así que pueda corroborar con algún llamado que se estaba tratando de un engaño".



"Esta mujer tenía $150.000 en billetes nacionales, producto del ahorro que venía realizando hace un año y medio aproximadamente. Tristemente, en ausencia de alguien que pueda alertarla y dada su buena fe, se llevaron ese monto que había reunido", afirmó el funcionario.



Extrañamente, conocían cómo llegar hasta la víctima



Las estafas telefónicas bajo la modalidad "Cuento del Tío" son habitualmente concretadas con víctimas aleatorias, lo que comúnmente se llama "al voleo", probando suerte con personas mayores, que atienen sus teléfonos fijos y entrando en conversación comienzan a suministrar datos de interés y seguir las indicaciones de los estafadores. Sin embargo, la repartición especializada de la Policía entrerriana, apuntó como "atípica" una circunstancia que es materia de averiguaciones. Al respecto, el jefe policial señaló a a FM Estación Plus Crespo: "A cualquier persona que no sea de la zona o no conozca Racedo, le costaría bastante encontrar el domicilio, ya que la fachada de la vivienda no se presenta frente a una calle, sino que el ingreso es indirecto. Es una zona de descampado, con bastante distancia entre el acceso y efectivamente la casa. El hecho de que vivía sola, son datos que habría que conocer previamente. En cuestión de minutos, mientras la demoraban en línea conversando con el supuesto Matías, alguien se acercó hasta la casa, diciendo ser el contador del Banco -por eso la mujer no lo reconoce- y le entregó el dinero".



Quienes llevan adelante las pesquisas presumen que podrían haberse contactado con ella previamente u obtenido algunos datos -por otras vías- que le facilitaron precisar el lugar. "No hay un número catastral visible, con lo cual por la sola mención de la calle en la guía telefónica, no podrían haber llegado", afirmó quien dirige la investigación.



El camino de huida



González confirmó que "dos personas se retiraron con el dinero, en dirección hacia Paraná. Chequeando registros fílmicos de Racedo se pudo advertir que los sospechosos circulaban en una moto, sin dominio colocado, por lo cual al fugarse esquivan todos los controles que están en los cruces de localidades intermedias. Estamos también revisando las cámaras de Oro Verde, donde no hicieron paso por el puesto caminero, sino que tomaron por un camino alternativo ubicado en la zona detrás de la comisaría, que vincula con Av. Zanni de Paraná".



El funcionario también agradeció la colaboración de la empresa frigorífica radicada en Racedo, que puso a disposición las grabaciones de su sistema de cámara, para poder aportar elementos de interés para concretar la individualización. "Se trata de dos personas con casco colocado, presentando la misma indumentaria que describió la damnificada", detalló el Jefe de la División.



Asimismo, la policía está "tomando testimonios a familiares, dado que hubo llamadas cruzadas y se hicieron las gestiones para dar con el número que impactó en el teléfono fijo", añadió Javier González, dando cuenta del abanico de medios de prueba que estarán próximamente elevando a la Fiscalía en Turno.