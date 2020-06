Denunció que sus vecinos le quemaron la casa: Tiene cuatro hijos y pide ayuda

Una mujer y sus cuatro hijos quedaron en la calle luego de que le incendiaran su vivienda en el Barrio Barranquitas de Paraná.



"Hoy estoy en la calle, ya que mis vecinos provocaron el incendio. En un momento en que estaban drogados y borrachos, prendieron fuego mi casilla. Yo tengo cuatro hijos que son menores", expresó a Elonce TV Verónica Lescano, damnificada.



"No entiendo porque razón lo hicieron, hoy cuando fui a buscar las cosas que me quedaron, me agredieron con balazos", contó.



Y agregó que "ya hice la denuncia en la Comisaria 16 y junto a los jueces van a intervenir. Mañana me voy a presentar en la Secretaria de Violencia de Género. Fueron violentos conmigo y con mis hijos".



"Necesito recuperar lo poco que mis vecinos me sacaron, la casa, un televisor, cama, ropa Soy una persona humilde, tengo un solo plan y nadie me ayuda".



La casa "estaba en barrio Barranquitas, donde me habían dado un terreno para construir, pero no quedó nada, ni las chapas. Me hicieron un daño muy grande y quiero que pague".



Por ayuda y donaciones se pueden comunicar al 343 5 21 83 99