Aislaron a dos policias por casos sospechosos de covid-19 en Paraná

Dos funcionarios policiales se encuentran aisladas por posibles casos de coronavirus. "Las dos personas no presentan síntomas y no estuvieron en contacto directo con casos positivos, sino que se trataría de contactos indirectos de segundo o tercer grado", informó el comisario de Comisaría séptima a. Cada una de las funcionarias se encuentran en su domicilio y manteniendo estrecha relación con epidemiología de la provincia", argumentó el comisario.Ante la posibilidad de aislar al personal de la comisaría por un caso confirmado, Schwindt señaló que "la comisaría no va a cerrar sus puertas. Llegado el momento de que haya un caso confirmado desde epidemiología nos indicaran que hacer"."Recomendamos que las personas que frecuenten locales barriales que traten de no ingresar en los negocios, sino que los atiendan en un marco prudencial", indicó Shcwindt y remarcó que se está llevando adelante "un recorrido diario para recordarle a las personas los horarios de cierre de locales y controlar que la gente no circule".En relación al comportamiento de las personas, mencionó que "muchas se fueron relajando, pero han reaccionado bien en torno a todas las eventualidades que surgieron".Al finalizar el comisario enfatizó sobre el cuidado personal, tanto como la utilización de barbijo, alcohol en gel y mantener las distancias prudenciales.