Hicieron una fiesta clandestina y le labraron un acta al dueño de la vivienda

En la madrugada del #Sabado Secretaria de Control y Convivencia Ciudadana de @_SantaFeCapital detectaron que se hacía una fiesta en calle #Güemes al 6400. Al ver que el dueño de casa no los atendía, se llamó al 911. Al llegar la policía se logró terminar la fiesta. pic.twitter.com/C8xPMM945n — Jose Villagran (@JoseVillagran05) June 21, 2020

En la noche del sábado una investigación realizada en redes sociales la Secretaria de Control y Convivencia Ciudadana de la Municipalidad detectó que se estaba realizando una fiesta clandestina en la ciudad de Santa Fe.Este tipo de eventos está prohibido debido a lo dispuesto por el decreto gubernamental que no permite las actividades de este tipo debido a la pandemia de Coronavirus.Funcionarios municipales se hicieron presente en una vivienda de Güemes al 6400 donde se llevaba a cabo la fiesta. Los dueños del lugar no contestaron al llamado de la puerta por lo que se denunció la situación al 911.Al llegar la policía y tras varios minutos se abrió la puerta del lugar y se pudo constatar que había más personas de lo dispuesto en el decreto que explica que las reuniones sociales pueden ser con un máximo de 10 integrantes y hasta la hora 23.En el lugar se labró un acta de infracción al dueño de la vivienda y según se pudo saber la policía no detuvo a ninguno de los participantes del evento ni a los organizadores. Fuente: LT10