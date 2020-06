Treparon la ventana de un kiosco y entraron a robar: Fueron detenidos

Dos adolescentes de 15 y 17 años treparon por la ventana de un almacén, ubicado en calle Pellegrini 561, y robaron.El propietario, contó aque "una vecina nos avisó y los agarraron. Se habían llevado el cambio, eran 300 pesos. Yo estaba en el negocio, un poco más al fondo, y no los vi. Se estaban llevando gaseosas también, las sacaban por la ventana. Tengo la puerta con rejas para que no pase esto y me roban por la ventana"."Gracias a Dios no nos pasó nada. Es la segunda vez que nos roban. Ahora tendremos que cerrar las ventanas, enrejarlas, poner más seguridad. Son muy hábiles, no escuché ruidos", dijo.Quedaron detenidos y fueron trasladados a Minoridad.