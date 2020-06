Discusión, lesiones y un muerto: "No creo que mi padre se haya suicidado"

Saúl es hijo de la primera pareja de Carlos Correa.

En el marco de una discusión, un hombre hirió a su esposa con un arma blanca y luego se quitó la vida.La vivienda de calle Montiel era habitada por el matrimonio y sus cuatro hijos, dos de los cuales fueron testigos presenciales. En la parte de adelante de la casa vive una hermana de la persona fallecida con su familia.En primer lugar, el hombre, identificado comoEn diálogo con, dijo queA juicio del muchacho, "Mi papá no se pudo haber matado de una puñalada"."Él había trabajado en una comisaría y era re cag? Nos llamó la atención de que él se haya suicidado. Un carnicero nunca se puede olvidar dónde está la yugular. Él sabía faenar, sabía matar animales. Con una cuchilla garronera hubiese sido posible, pero no con una cuchilla gruesa como dicen que usó; es imposible que entre en el cuello", entendió el joven.Recordemos que, la semana pasada dialogó conY también corrió la mesa; creo que fue para que yo no pudiera escaparme"."Hay algo que no me cierra" dijo Saúl que entiende que tanto de parte de su familia paterna, como desde la familia de la última pareja de su padre,AdemásIndicó que las personas que estaban en la escena del lamentable hechoIncluso, no querían que fuéramos al cementerio. Queremos que se investigue que pasó", acotó el joven.