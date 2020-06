Vecinos atraparon a un joven y se lo entregaron a la policía

Ocurrió en la noche de este jueves, en una vivienda de calles República de Siria y Base Primavera de Paraná, jurisdicción de comisaría quinta."Contantemente sufrimos de ilícitos. Vemos que pasan y hasta planteras o cualquier cosa se llevan", comenzó relatando la mujer que resultó víctima del ilícito, aRespecto del hecho, detalló: "Un joven entró a mi casa, lo vio mi hijo mayor. Lo amenazó diciendo que tenía un arma. Lo mismo le dijo a mi marido que lo corrió y lo redujo hasta que llegara el patrullero".Indicó que cuando lo interrogaron por el hecho, "dijo que él no había entrado, pero tiró unas zapatillas que yo había lavado hoy. Se las estaba llevando"."Por suerte los vecinos llamaron al 911 y pidieron ayuda. Tenemos un grupo de WhatsApp con el que nos mantenemos comunicados con los habitantes de toda esta zona", afirmó la mujer.Al ser consultada si tomará alguna medida a partir de este hecho, mencionó que "ya varias veces" han querido ingresar a su casa, a robar. "Una vez me sacaron un celular. No puedo hacer mucho, solo mantener todo cerrado".Detalló que por el lugar, "pasa la policía seguido, sólo que esta vez no había patrulleros en la zona".