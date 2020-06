Continúa la investigación penal contra un reconocido médico acusado de abuso

Un reconocido médico dermatólogo y de larga trayectoria, fue denunciado en la Justicia por abuso sexual simple. La denuncia la formuló una joven que relató en las redes sociales lo que le sucedió en una consulta y otras mujeres, se sumaron al testimonio para dar cuenta de haber vivido situaciones similares."Es una caso que estremece, más que nada porque es de un reconocido doctor de nuestra ciudad. Hay declaraciones en redes sociales de muchas víctimas que sufrieron abuso por parte de él", expresó aPatricio Cozzi. Querellante"En este momento se están tomando las declaraciones testimoniales.", explicó.Y agregó que "si bien no hay que verificar el 100%, hay que ver si es verosímil.".Sobre las declaraciones testimoniales en cuarentena, dijo que "en algunos casos las llevamos de manera presencial, respetando las distancias correspondientes, y si no las hemos realizado de manera virtual, vía Zoom"."Muchas mujeres realizaron sus expresiones en redes sociales, pero también una gran cantidad se acercaron a denunciar, después es una cuestión del Ministerio Publico Fiscal el acumular todos los relatos en un legajo, con su particularidades", indicó.Al respecto de una posible resolución, mencionó que "el juicio abreviado es una opción, mas allá de que haya muchos proyectos para que no se realicen en tema de abuso, y sino a través de un juicio privados para preservar a la víctima".Para un juicio abreviado, "el autor tiene que reconocer el hecho.Es un delito grave y complejo".Al acuso "lo cubre el estado de inocencia, es una garantía constitucional que es válida, pero se enteinde que hay varios relatos para comprobar que eso sucedió"."Las victimas están mal y el proceso de revivir es estigmatizante, ya que deben volver a pasar por todo", finalizó.