Crimen de Fátima Acevedo: Piden domiciliaria para Martínez pero seguirá preso

Pedido de domiciliaria

Preventiva y evidencias

Fátima Florencia Acevedo desapareció el 1 de marzo último, tras salir de la Casa de la Mujer de Paraná, adonde estaba alojada con su pequeño hijo (fruto de su relación con Jorge Nicolás Martínez), luego de haber denunciado a su ex pareja por violencia de género.Finalmente,y cerca del domicilio que ocupaba Martínez, el único detenido por el tremendo crimen.Jorge Nicolás Martínez, ex pareja de la joven asesinada, permanece en la cárcel de Paraná desde elEl defensor de Martínez, el letrado Jorge Sueldo, dialogó con Elonce y confirmó la decisión que tomó esta mañana, el Juez de Garantías, Mauricio Mayer. "Se vencían este jueves los 90 días de preventiva que se le habían impuesto anteriormente.", dijo el abogado."El juez resolvió rechazar nuestro planteo e hizo suyos los argumentos de la fiscalía y de la querella,Por otra parte, el letrado explicó que "restan producirse evidencias técnicas. La mayoría de las testimoniales ya se produjeron y faltan algunas de los Bomberos Zapadores,", explicó Sueldo.La audiencia fue presidida vía remota por el juez de Garantías Mauricio Mayer, por integrar grupo de riesgo ante la pandemia del COVID 19; el Ministerio Público Fiscal estuvo representando por los fiscales Ileana Viviani y Leandro Dato; la querella particular la ejercercieron los abogados María Alejandra Pérez y Milton Urrutia; mientras que el defensor oficial Jorge Sueldo estuvo a cargo de la defensa técnica del imputado, quien participó mediante el sistema de videoconferencia desde el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Paraná.