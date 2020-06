Desactivaron alarmas y abrieron dos cajas fuertes de un estudio jurídico

Un conocido estudio jurídico ubicado en el corazón de barrio Constituyentes en la ciudad de Santa Fe, fue atacado por ladrones, los que lograron hacerse de un importante botín compuesto por documentación, objetos de alto valor económico y dinero extranjero.Fue durante la madrugada del martes que autores ignorados lograron ingresar al estudio ubicado en Saavedra al 3100, donde trabajan varios profesionales del Derecho.El hecho quedó al descubierto a media mañana cuando el titular del pool de abogados, un hombre de 50 años, llegó al lugar y advirtió que habían sido "visitados" sin permiso.Se sospecha que los malvivientes ingresaron primero a un pasillo lindero desde donde treparon hasta el techo de su objetivo. Una vez allí, violentaron las rejas de un patio de luz por donde se descolgaron al interior de la propiedad.Luego, y ya seguros de miradas indiscretas, el paso siguiente fue violentar una puerta que les permitió el acceso directo al lugar.Los autores del atraco no se esforzaron en disimular que tenían un amplio conocimiento del terreno. Esto es así no solo por la mecánica de la irrupción sino porque no tuvieron mayores inconvenientes en desactivar el funcionamiento del sistema de alarma.Según trascendió los malvivientes violentaron dos cajas fuertes donde sustrajeron un dispositivo informático, además de valiosos objetos de uso personal y una importante cantidad de billetes en moneda extrajera (entre pesos uruguayos y guaraníes y dólares).Como es de rigor lo ocurrido fue denunciado a la policía que de inmediato envió a sus pesquisas.En este sentido el caso quedó en manos del personal de la Agencia de Investigación Criminal que en distintos momentos de la jornada del martes estuvieron trabajando en la escena del suceso.Por su parte los vecinos de la cuadra se mostraron consternados ante este nuevo hecho delictivo y señalaron su preocupación al respecto. (Fuente: El Litoral