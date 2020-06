Sacaron las rejas, un ventiluz e ingresaron a robar en una mercería

En la mañana de este miércoles cuando la propietaria de una mercería ubicada en Avenida Almafuerte 1617 de la ciudad de Paraná se disponía a iniciar la jornada laboral, se encontró con que había sido víctima de un robo.En diálogo con, Laura, hija de la dueña, contó que el o los delincuentes, "entraron por la parte de atrás, por un ventiluz. Sacaron las rejas, la ventana y robaron varias cosas", mientras que otras dejaron listas como para llevárselas.Según expresó, "el problema que tenemos en esta zona es que la escuela que está al lado tiene el patio que va de Almafuerte a Hereñú, y sobre esa calle no hay ningún tipo de seguridad. Es un punto negro y quien accede puede pasar a los techos de las viviendas y negocios".Dicho establecimiento "ni siquiera tiene una luz con fotocélula, nada, no hay ningún tipo de alerta y de ese modo se manejan libres por todos los techos, ahora le tocó a mi mamá", expresó Laura.Los delincuentes se robaron una balanza para pesar lana color negro, un monitor, una computadora y una notebook, y no alcanzaron a llevarse la máquina registradora que tenía algo de cambio. Además la mujer indicó que "en el fondo hay una obra en construcción y habían sacado todas las herramientas y las habían dejado arriba del techo de la escuela", también con intención de llevárselas, pero algo pasó y desistieron.Laura dio cuenta que es la primera vez que le roban, pero en el barrio ya han robado en varios negocios.Finalmente, señaló que en el lugar hay cámaras de seguridad y serán peritadas por la policía para tratar de esclarecer el hecho.