Vecinos atraparon un ladrón y le rompieron los dedos con un ladrillo

Los vecinos de una víctima de un intento de robo castigaron al delincuente y le rompieron los dedos de la mano, en un hecho de inseguridad ocurrido el fin de semana en el barrio Felipe Ibarra, de la ciudad de Santiago del Estero.



Según publicó El Tribuno, todo empezó cuando un hombre encontró al presunto delincuente escondido en el patio de su casa. La persecución llegó hasta la vereda, donde después de un forcejeo logró reducir al sospechoso y lo inmovilizó en el suelo colocándole las rodillas en sus brazos.



El video de la represalia, que se viralizó a través de Whatsapp, muestra a un joven que tiene reducido, atravesando su brazo por el cuello y luego entre las piernas, a un supuesto ladrón en el piso.



Mientras un familiar lo grababa, el dueño de la casa empezó a golpear en la cara al acusado entre reproches por el intento de robo y advertencias a sus vecinos para que, si volvían a verlo en el barrio, no dudaran en atacarlo.



Aunque el joven lloraba y aseguraba que es la primera vez que se encuentra en esa zona, otras personas ya habían empezado a acercarse al lugar y el "castigo" fue todavía más violento.



"Somos decentes, humildes, ni aquí ni en ningún lado tienes que robar", se escucha decir a alguien. "Hay que cortarle los dedos", gritó otro vecino que aportó un cable para reducir al delincuente.



Luego, el supuesto damnificado tomó un ladrillo y se lo estrelló varias veces en la mano. Otro de los testigos también aportó unas patadas contra los dedos del ladrón.



Las autoridades de Santiago del Estero no descartan sanciones para las personas que agredieron al presunto ladrón, ya que la ley habilita a los ciudadanos a reducir a alguien para evitar un ilícito, pero no para someterlo a tal brutalidad.