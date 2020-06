Años después de la condena, destituyen de la Policía de Santa Fe a Hugo Tognoli

El gobernador Omar Perotti firmó el decreto que expulsó de la Policía de Santa Fe al exjefe provincial, Hugo Damian Tognoli, condenado en 2015 a la pena de seis años por el encubrimiento de un narcotraficante de la costa santafesina, Daniel "Tuerto" Mendoza. La destitución se dio mediante el decreto N°509 que lleva la firma del primer mandatario santafesino y además del ministro de Seguridad, Marcelo Sain.La medida ordenó además la expulsión del exsubjefe de Inteligencia de la Ex División Drogas Peligrosas, José Luis Baella, quien revestía cargo de Comisario y fue también condenado en el juicio de Tognoli que tuvo lugar en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe en 2015.Ambos exfuncionarios policiales, con basto pasado en el área de investigaciones por narcotráfico, fueron condenados por los delitos "encubrimiento triplemente agravado por ser especialmente grave, haber actuado con ánimo de lucro y ser funcionario público; incumplimiento de los deberes de funcionario público e incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión de delincuentes, todos ellos en concurso real con el delito de coacciones en perjuicio de la Norma Castaños, la titular de la Ong "Madres Solidarias".En aquella sentencia, los jueces José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría señalaron a Tognoli y Baella como quienes "ayudaron a Mendoza a eludir las investigaciones del Poder Judicial y de la Fiscalía entre el 3 de marzo de 2011 y el 25 de agosto de ese año". El fallo, también resaltó que los exjefes "conocían la actividad ilícita" que desarrollaba en Mendoza en su casa de Colastiné Norte donde había montado una cocina de cocaína.Los jueces del TOF también consideraron declarar culpable a los dos expolicías por haber realizado "coacciones" contra la titular de la ONG "Madres Solidarias", Norma Castaño, quien denunció a Mendoza ante Tognoli cuando el mismo se desempeñaba como jefe de la Exdrogas Peligrosas.El decreto que firmó Perotti destacó que "la conducta que desplegaron los causantes, genera un menoscabo a su investidura pública, máxime que los mismos tuvieron como función básica la de prevenir y/o reprimir la comisión de delitos y no ser partícipe en ellos"."Ha quedado demostrado, que el accionar exteriorizado por los empleados policiales Tognoli y Baella precipita en los postulados de las faltas mencionadas con anterioridad", agrega el decreto al que tuvo acceso Aire Digital."La conducta que desplegaron los causantes, genera un menoscabo a su investidura pública, máxime que los mismos tuvieron como función básica la de prevenir y/o reprimir la comisión de delitos y no ser partícipe en ellos", sostiene el decreto.En la actualidad Tognoli purga la condena resuelta por el TOF de Santa Fe fuera de la cárcel ya que se computó el tiempo que pasó con prisión preventiva, cinco años y tres meses, por la causa que lo investigó, llevó a juicio y absolvió como presunto integrante de una "empresa criminal" integrada por narcos del sur provincial.En el caso de Baella, el exfuncionario del área de Drogas purga su condena en la cárcel de Coronda (Pabellón N°14). El mismo, transitó la sentencia hasta que quedó firme el fallo en estado de libertad.