En tres días robaron dos veces en un almacén: está a media cuadra de la policía

La propietaria (una jubilada) y su familia, no solamente están indignados por la ola de inseguridad que están viviendo, ahora no encuentran explicación de que les roben provocando daños en la estructura para ingresar. El comercio está a tan solo a media cuadra de la Comisaría Sexta. Considerando que están en línea recta y sin nada que interponga la visión desde la sede policial y el comercio robado, exigen una respuesta porque ya es la séptima vez que les roban en ese lugar.



Jesica Schiebert, comentó a diario El Sol que "volvieron a entrar los ladrones a robar por segunda vez en pocos días, el primer robo se produjo el día viernes cuando entraron y nos robaron el televisor y una gran cantidad de mercaderías: reforzamos las cerraduras, se pusieron más candados, pero se ve que se las ingeniaron para entrar de nuevo".



"Nos volvieron a entrar el lunes a la madrugada y nos robaron una balanza, un montón de mercaderías que mi mamá había comprado con su jubilación", y sin poder contener el llanto dijo: "estamos muy indignados, mi mamá es una persona mayor que quedó viuda hace 6 meses. Este negocio es el sustento de mi madre y no puede ser que nos vivan robando, siendo que estamos a menos de 100 metros de la comisaría y los policías no ven absolutamente nada".



Con angustia por el mal momento que están atravesando tras los reiterados robos, Jesica dijo que "queremos que esto se sepa, queremos que alguien nos responda por lo que nos está pasando, por favor, que alguien nos dé una respuesta por lo que nos está pasando, por favor".