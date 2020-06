Aumentan los accidentes de tránsito y las denuncias por fiestas en Paraná

Policiales Una fiesta de cumpleaños demandó cuatro intervenciones policiales

El fin de semana largo exhibió una mayor circulación de personas y vehículos como consecuencia de la flexibilización de las medidas dispuestas en el aislamiento social, preventivo y obligatorio ordenadas por los gobiernos nacional y provincial. Una consecuencia de aquella situación consistió en que aumentaron los siniestros viales.La flexibilización también estimuló a algunos ciudadanos a organizar pequeñas reuniones, en las que el común denominador es el alto volumen de la música.El subjefe de la departamental de Policía de Paraná, Carlos Echaniz, explicó que los operativos en las calles "se siguen haciendo, pero no fijos como se hacían en las arterias principales, sino más enfocados a la prevención del delito" y añadió que "se abarca una jurisdicción a la que acuden móviles y motos de la Dirección Operaciones y de la Departamental, se abarcan una o dos jurisdicciones donde hubo conflicto por algún tipo de delito y se hacen controles, tanto de personas como de vehículos, y de identificación".El funcionario informó que "se viene trabajando permanentemente en el control con las llamadas que se hacen al 911 por el tema de música en domicilios durante la noche". Echaniz diferenció aquella situación de las que sucede durante el día. En este sentido sostuvo que "el tránsito de personas aumentó mucho por las flexibilizaciones" y reiteró que el control "se intensifica más durante la noche porque los rubros para desplazarse están más indicados y hasta ciertos horarios".Precisó que ". Hubo que mediar con la gente porque por un lado está el llamado del vecino que está siendo molestado porque la música está alta y quiere descansar por la hora y nosotros, que nos encontramos con el límite de la propiedad privada, entonces tenemos que intervenir con las personas que en ese momento de distracción en su casa están molestando a los vecinos".El funcionario señaló que "hay algunos casos en los que hay que repetir la presencia policial tres o cuatro veces porque las personas oyen la advertencia ante la presencia policial, bajan el volumen y cuando se retira la fuerza vuelven a subir el volumen".Echaniz precisó queporque los funcionarios son recibidos por una persona y no pueden ingresar al domicilio a constatar quiénes están en el interior, cuántos son y si todos viven en esa vivienda. "Nos atiende una persona y no podemos ver quién está adentro" pero diferenció las pequeñas reuniones de las que dieron cuenta los llamados al 911 de reuniones más grandes. En este sentido puso como ejemplo queEchaniz destacó que "lo que más llamó la atención fue la cantidad de accidentes de tránsito que hubo, en calle Almirante Brown y Avenida Ramírez, en Paraná, una moto chocó desde atrás a una camioneta y una persona terminó con lesiones graves. En el departamento Paraná hubo un accidente grave en Crespo con una persona fallecida. Esto tiene que ver con el aumento de la circulación y por eso vuelven los accidentes", evaluó en declaraciones aEn relación a hechos de violencia de género y familiar por cuestiones de convivencia, el efectivo informó que "hubo un caso el domingo en que una persona de 60 años por problemas de pareja amenazaba a una mujer con un machete, fue detenido. También hubo otro caso en el que un hermano por una relación conflictiva a nivel familiar estaba agresivo con la hermana y comenzó a romper elementos de la vivienda. Siempre estás intervenciones van de la mano con la consulta a la Fiscalía de Violencia de Género y se procede a la aprehensión".