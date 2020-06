Insinuando portar un arma de fuego, amenazó a un joven y huyó

En el anochecer de este lunes, una tensa situación se vivió en un domicilio particular de la ciudad de Crespo. La misma derivó en una detención e instrucción de actuaciones por el supuesto delito de Amenazas.



El comisario Mario Bertoli informó que "alrededor de las 19:40, recibimos el llamado telefónico de un joven, radicado en Barrio del Rosario, quien dio cuenta que momentos antes se había hecho presente en su vivienda un hombre que lo amenazó, teniendo actitudes con las que insinuaba que se encontraba armado. Contando con las características fisonómicas y de vestimenta de esta persona, se irradió la novedad a los móviles que se hallaban de recorrida, resultando satisfactoria la búsqueda a los pocos minutos".



El sujeto acusado fue interceptado por la policía en Avda. Humberto Seri y Moreno. "Se le practicó el palpado sobre sus ropas, pero no se le encontró ningún elemento, como tampoco producto de un rastrillaje por la zona que habría recorrido", indicó el jefe de la dependencia.



Bertoli hizo saber que por disposición de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación, el aprehendido fue identificado y trasladado a Paraná para las diligencias de rigor ante la oficina de Antecedentes Personales y el médico en turno, quedando luego en libertad, supeditado a la causa, publica FM Estación Plus.