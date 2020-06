Muerto por balazo policial: El ex uniformado será juzgado por jurados populares

El hecho

Veredictos unánimes

Hace un par de meses la Fiscalía de Gualeguaychú solicitó la elevación a juicio del, lo que genera una situación bastante particular, por el hecho de que si bien es Ley el juicio por jurado no se ha implementado materialmente, debido a que no se ha efectuado el sorteo correspondiente, por parte del Ministerio de Justicia, de las personas que van intervenir en los distintos juicios que se vayan realizando", explicó ael funcionario judicial."La semana pasada me notificaron que. Es muy posible que esta causa, aseguró Beherán. Aunque, en lo inmediato, la pandemia impide la realización de estos juicios, por la necesidad de respetar el distanciamiento social y todos los protocolos sanitarios."En un juicio de esta naturaleza tienen que estar presentes los doce jurados, los testigos que sean convocados a declarar, además del personal judicial. En definitiva, mucha gente que en este momento genera un problema al momento de establecer una fecha concreta para dicho juicio", indicó.Una vez superada la crisis sanitaria, "el juicio se podría llegar a realizar en otro ámbito físico que no sea la acotada salita de juicio de esta jurisdicción, sala que ha quedado muy pequeña para un procedimiento que demanda la presencia de 12 jurados, las partes, defensores y querellantes, jueces, testigos y el público".Todo comenzó a las 10.40 del 9 de octubre de 2019, cuando la Policía fue informada de un robo ocurrido en una casa del barrio Molinari. Los delincuentes habían sustraído una caja de herramientas y una amoladora, y el damnificado había identificado a los responsables. El móvil JP 647 concurrió al lugar, que conducido por Juan Zapata, quien estaba acompañado por Javier Gómez, ambos pertenecientes a la Comisaría Octava.Los uniformados aprehendieron a un joven de 18 años, domiciliado a pocas casas del lugar del robo, mientras que su cómplice, Iván Pérez, escapó y se refugió con lo robado en la casa de un tío.La Policía llegó hasta ese domicilio y el familiar consintió el ingreso de los uniformados para recuperar lo robado, mientras que Pérez escapó por el fondo de la propiedad.Más tarde, fue nuevamente localizado por Zapata y Gómez. Y en un descampado sobre la calle 20 de Junio, entre Mansilla y Molinari, Javier Gómez bajó del móvil y efectuó el disparo con su arma reglamentaria.A 90 metros del policía, a metros de un tempo de una iglesia evangélica, Pérez se desplomó. La herida en su cabeza presentaba un orificio de entrada en su rostro y de salida por la nuca.Los peritajes y los rastreos de la zona fueron realizados por la Gendarmeria Nacional, fuerza que encontró la vaina servida de la pistola 9 milímetros.Uno de los aspectos de la Ley provincial de Juicio por Jurados que fue valorado por todos los que participaron de los debates previos a la sanción legislativa fue el grado de acuerdo al que deben llegar las 12 personas. Aunque en algunas provincias (las menos) se contemplan mayorías (Neuquén ocho a cuatro, Buenos Aires diez a dos), en Entre Ríos el veredicto del jurado debe ser unánime.