Más de 100 detenidos por abrir un boliche y mostrarlo por Facebook

Al menos 106 personas, entre las que había menores, que festejaban la apertura de un boliche fueron demoradas tras constatarse que en el establecimiento no se respetaba el distanciamiento social ni los protocolos sanitarios establecidos por la provincia para prevenir el coronavirus.El hecho ocurrió este sábado cerca de las 23 en un boliche ubicado en Chacabuco 671 de la ciudad de San Luis, informó en su página de Facebook la municipalidad.El operativo policial y de Inspección Municipal se llevó a cabo luego de que las autoridades fueran advertidas de la situación por una transmisión en vivo a través de Facebook en la cual se podía observar que la capacidad del local superaba ampliamente el 25% establecido por los protocolos , según indicó el subjefe de la Unidad Regional I, comisario mayor Sergio Chareum.El jefe del Programa Fiscalización Externa del municipio, Marcelo Caliri, precisó que el local comercial estaba habilitado como restobar, y que según la normativa el establecimiento podía funcionar en un 70% como restaurante y un 30% como pista bailable, pero incumplía con el requerimiento de tener una cocina."El dueño se había presentado a hacer el cambio de rubro pero aún no completaba la documentación", dijo el funcionario y agregó que en los registros de trazabilidad habían anotadas cerca de cien personas y que la cantidad de sillas y mesas no alcanzaban para esa asistencia a la vez que no se encontraban a la distancia que establece el protocolo para esa actividad."Por el incumplimiento de distanciamiento y las irregularidades, en conjunto con la Policía de San Luis, anoche procedimos a la clausura del local", confirmó Caliri.