Miedo e indignación: Recomendaron a víctima de abuso "que se mantenga guardada"

Policiales Detuvieron a hombre que tocó las partes íntimas de una joven en la vía pública

Una joven de 18 años caminaba por calles Alsina y Los Álamos de la ciudad de Gualeguaychú cuando fue abordada por un hombre en bicicleta, que la tocó en sus partes íntimas y luego se retiró del lugar.El hecho denunciado ocurrió el pasado martes 9 de junio en pleno mediodía en la zona del Barrio Cacique. Horas después de ocurrido, personal policial de comisaría cuarta detuvo al sujeto denunciado, informando que se trata de un hombre de 34 años, de nacionalidad uruguaya.La víctima, una joven de 18 años, planteó su miedo e indignación aal enterarse que"Venía de la casa de un amigo hacia mi casa, no me fijé que había una persona en bicicleta, es decir, lo vi, pero no esperaba lo que pasó. Cuando quise darme cuenta, recordó Mara."Hice la denuncia, el retrato hablado y más tarde supe que lo habían detenido, pero ahora está suelto,y si bien es la primera denuncia que tiene, parece que ya ha hecho lo mismo a otras mujeres. Supuestamente vino de paseo con su mujer y sus hijos de Uruguay, los habría agarrado la cuarentena acá y se quedaron desde que comenzó la cuarentena en la casa de quien sería la suegra. Por lo menos ahí tiene que cumplir la prisión domiciliaria por 20 días", explicó la joven al medio radial de Gualeguaychú."Tengo miedo porque no sé si en algún momento él puede salir, me dicen que la policía tiene que ir tres veces al día, pero eso no garantiza que no salga., sentenció.Mara contó que fue a hacer la rueda de reconocimiento, le indicaron que el presunto abusador podría tener una pena de 6 meses a 4 años. "La fiscal me dijo que lo iban a tener detenido, ya que había cámaras de seguridad y todo se puede probar, también se lo puede reportar a su país. Pero este viernes nos enteramos que ya estaba en la casa, entonces yo plantee que no podía estar tranquila porque está a tres cuadras de mi casa y me contestan que no había otro domicilio, que no ande por esa calle, que me mantenga guardada", evidenció la víctima al preguntarse: "¿Esa es la seguridad que me brindan?"."Si me hizo eso a pleno mediodía,, donde hay tanto descampado y árboles, que va a pasar dentro de 20 días", planteó Mara al borde del llanto por la horrible situación que vivió y la respuesta que obtuvo de la Justicia.