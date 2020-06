Quiso evitar un control de tránsito, atropelló a un inspector y se dio a la fuga

Personal de transito de la ciudad de Paraná realizaba, en horas de la tarde, un control vehícular en calle Villaguay. Cristian Gordillo de 32 años, inspector de tránsito, quiso controlar a auto marca Corsa que circulaba por la calle, cuando el inspector lo atropelló y se dio a la fuga."En estos momentos están atendiendo a mi compañero en el Hospital San Martín, en la parte de emergencias. Tuvo un golpe en la pierna, hombro y en la cabeza", contó aClaudio Páez, inspector de tránsito y colega del herido."Estamos realizando un control, como hacemos todos los días durante la tarde, en el cual le pedimos a los conductores los documentos necesarios para poder circular", dijo.Y agregó que "el conductor del Corsa al no tener la documentación obligatoria, arrastró a mi compañero con su auto. Se dio a la fuga poniendo en riesgo la integridad física de nuestro colega".Personal del Comisaria Segunda, se acercó al operativo para colaborar con la búsqueda del auto. "Hasta el momento no pudimos dar con su paradero, debido a que el vehículo no poseía la chapa de la patente delantera", indicó."Al darse a la fuga y con mi compañero tirado no nos percatamos de tomar los datos". Y añadió que "el auto era de un verde oscuro, le faltaba la parrilla delantera, por eso no tenía la patente. También poseía un choque en el guardabarros de la parte derecha".Sobre su compañero, dijo que "estaba consciente, pero muy dolorido, por eso le pedimos ayuda a la ambulancia".