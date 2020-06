Excarcelaron por "falta de mérito" al ex viceintendente detenido por trata

Política Dictaron prisión preventiva para el ex viceintendente detenido por trata laboral

Excarcelación

Intermediario

Responsable solidario

Detención y política

Según el letrado defensor, el ex viceintendente de Federación, Juan Luis Spañoletti, logró el beneficio tras haber sido alojado más de 20 días en la Unidad Penal 3.El doctor Jorge Cavallo, abogado defensor del ex funcionario y vice intendente de Federación, Juan Luis Spañoletti, contó que luego de la inspección del pasado 20 de mayo, su representado "pasó a estar a disposición del juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró".En declaraciones radiales, el letrado comentó que Spañoletti fue alojado en "Unidad Penal N°3 aunque no con orden de prisión preventiva porque el juzgado nunca emitió ninguna resolución"."El propio código de procedimiento establece 10 días hábiles para resolver la situación procesal de quien considere imputado en la causa", agregó el doctor Cavallo.En efecto, siempre según contó el profesional, se tramitó "una excarcelación para mi defendido que, en su momento, fue denegada, pero este miércoles, por una declaración del juzgado se le ha declarado la falta de mérito, aunque no el sobreseimiento"."Nosotros hemos aportados elementos y pruebas que tenía Spañoletti, a efecto de acreditar que ha existido un gran equívoco en su detención", comentó.La posición de la defensa del ex vice intendente de Federación es que "él contrató a un señor Lopéz, Alejandro (que hoy se encuentra prófugo y tiene pedido de detención desde el 22 de mayo), él era la persona encargada de llevar a cabo el desmonte".El abogado defensor se lamentó que en el arreglo contractual "el personal estaba a cargo de López". De todos modos, aclaró que los trabajadores hallados "no estaban habitando el campo de Spañoletti, sino que eran transportados a primera hora de la mañana y a la noche eran retirados".Consultado acerca de si Spañoletti era o no titular de la propiedad, el letrado comentó que la "tala de los árboles se daba en un campo propiedad de los dos hermanos Spañoletti". Pero la "casilla que habla la gente era una casilla rodante vieja que está hace años y que sirve para guardar cosas viejas y no está habitada", destacó.Respecto a la responsabilidad solidaria, Cavallo citó el "artículo 145 bis" y dijo que "de alguna manera habla de la responsabilidad solidaria pero está claro y demostrado con los elementos que hemos aportado a la causa y que salva la responsabilidad de mi defendido por cómo se llevó a cabo la contratación"."Yo creo que haberlo tenido detenido en la UP 3 durante 10 días hábiles, por lo que en realidad fueron 21, es una situación que nadie quisiera", comentó el abogado defensor.Evidentemente, "esto me deja una gran duda de que todo ha tenido un color político o ha sido usado y les bastaba con sacarle la foto esposado", remató. Fuente: (LT 15)