Una mujer y sus tres niños sufrieron un violento asalto en su vivienda

Un delincuente irrumpió y asaltó a un grupo familiar mientras dormían en su casa, ubicada en calle Mitre al 2100, del Barrio Quinta La Paz, de Concepción del Uruguay.



El hecho delictivo, del cual vecinos dieron cuenta este jueves, ocurrió en la madrugada del lunes, cuando la dueña de casa de unos 39 años, se encontraba descansando con sus hijos de 13, 11 y 5 años. Cerca de la 1 de la madrugada ingresó el ladrón con un arma blanca o trincheta, despertándolos bajo amenazas.



Al parecer, el violento delincuente, despertó primero a la mujer que dormía junto a su pequeño hijo de 5 años y allí inició las amenazas, juntando a todos los moradores en un solo lugar, comenzando a exigir el dinero. Incluso, llegó a golpear a uno de los chicos.



Como las víctimas no tenían dinero, el sujeto se apoderó de celulares, provocando un serio desorden en búsqueda de plata y otros efectos de valor.



Pasaron varios minutos, casi una hora, para que el asaltante se fuera de la casa, llevándose también un televisor y una mochila, pero esto habría sido advertido por un vecino, que no dudó en perseguir al individuo de no más de 30 años, pegándole un golpe con un palo en la cabeza, lo que causó que arrojara el TV y la mochila, para así lograr escapar, publica el sitio 03442.



Tras el dramático momento, la damnificada realizó la denuncia del hecho, tomando intervención Comisaría Segunda, para luego sumarse la División Investigaciones y Criminalística, todo con conocimiento del fiscal en turno, doctor Fernando Martínez Uncal.



Por el momento no habrían surgido novedades, pero se continuaba trabajando en la investigación del robo, intentando dar con el responsable.