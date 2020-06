Violencia de género en San Agustín: "Creo que tenía premeditado atacarme"

Policiales Un hombre hirió a su mujer con un arma blanca y luego se quitó la vida

Hermana del fallecido: "Era muy nervioso, tomaba, fumaba"

El pasado viernes 5 se registró un lamentable hecho en una vivienda de calle Montiel de la ciudad de Paraná.La vivienda de calle Montiel era habitada por el matrimonio y sus cuatro hijos, dos de los cuales fueron testigos presenciales. En la parte de adelante de la casa vive una hermana de la persona fallecida con su familia.En primer lugar,"Me cosieron como si fuera una cesárea", contó en, Carolina, que fue apuñalada por su marido, el que luego se quitó la vida. Los puntazos los recibió "de un lado y del otro de la cara", mencionó la mujer.Indicó que el hombre "buscaba lesionarme en el cuello. Él pensó que yo ya estaba muerta, no sé si fue mi hija o mi cuñada que me sacó para el patio, yo estaba ensangrentada. No me acuerdo desde ese momento, nada más".Detalló queCarolina contó que cuida a personas mayores, y la última vez que cuidé a una señora tuve que sacarle foto para que vea que era cierto que estaba ahí. Sus celos eran enfermizos".Él tenía una restricción. Lo dejé venir porque esta no es mi casa, es la de la madre, está enferma, lo hice todo por ella. Él me había dicho que iba a cambiar y no cambió nada. El miedo de él es que yo lo dejara o que me fuera de la casa".En el mismo sentido, consideró queEn la pelea, dos de los hijos también resultaron lesionados, "mi hija en una mano y mi hijo que se llevó la peor parte como yo, quemado con agua hirviendo de una olla". Rememoró que sus hijos forcejearon con el padre "para sacarle los cuchillos".El muchacho de 22 años que resultó quemado producto de la tremenda situación "continúa internado, con las piernas y los brazos quemados".Dijo que ella "necesitaba desahogarse", porque "se hablaron muchas cosas feas de mí", añadió. "Nunca pensé que me iba a pasar esto, siempre pensaba en las mujeres que atraviesan por este tipo de situaciones. Yo hice la denuncia, saqué fuerzas de donde pude y la realicé. No soy una mala persona, hasta fui a su entierro, necesitaba despedirme de él, era el padre de mis hijos. Gracias a mis hijos, volví a nacer, por lo menos puedo volver a contarlo. No le guardo rencor, sólo Dios sabe qué se le pasó por la cabeza para hacer lo que hizo", confió, agregando que en su familia están "con tratamiento psicológico", para afrontar lo que sucedió.Yolanda es hermana de Carlos, el hombre que se terminó quitando la vida luego de lesionar a Carolina, su mujer."Ellos venían muy mal, busqué llevarlo al médico y él se negaba diciéndome que estaba bien, los trataba mal a los hijos y a ella también. Ese día (el viernes del hecho fatal), mi hermano estaba sacado, parecía que tenía el monstruo encima", afirmó la hermana de Correa. Mencionó que tras escuchar los gritos desde la casa de sus familiares, fueron hasta allí y presenciaron los hechos violentos. Yolanda contó que su marido "intentó frenarlo" en su accionar e hizo caso omiso. Forcejearon con el hombre aunque él logró su cometido.La hermana del hombre que se quitó la vida dijo que en su familia buscan "que Carolina venga a la casa, con sus hijos. No tenemos ningún problema en que vuelvan"."Era muy nervioso, tomaba, fumaba, había perdido de peso. Yo no pensaba que mi hermano iba a terminar así, para mí a esto ya lo venía planeando desde hace tiempo", resaltó su hermana.