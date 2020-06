Denunció a un vecino por atacar a su perro con un machete

Una vecina de Paraná, hace meses denunció a su vecino por atacar a su perro con un machete.



"El pasado 26 de enero un vecino me macheteo a mi perro, el cual lo pude sacar a los tirones. En ese momento hice la denuncia, y me llamaron a una conciliación a la cual no accedí", expresó a Elonce TV Gabriela Bello.



"Ahora me salieron a buscar, se ve que la noticia corrió en las redes, porque en su momento yo lo publique", contó.



Y agregó que "en ese momento, mi perro salió de mi casa y se peleó con su mascota, porque sus perras estaban alzadas. Yo siempre me encargo de los perritos".



"Estaba yo sola, y agarraron a machetazos y con ladrillos a mi perro. Fue un domingo y llamé a la policía. El día martes me acerque a la comisaria y mis vecinos me había denunciado el día lunes", explicó.



Sobre la conciliación, contó que "esto ya ha pasado con otras personas y nadie hace nada. Yo lo hice público porque no me voy a quedar callada, amo a los animales y a mi familia. En ese momento tuve miedo de que me pase algo".



Al perro "le tuvieron que hacer 14 puntos, ahora está bien. Vive conmigo, estamos encerrados y no salimos".



Y continuó: "No tengo dialogo con mi vecino, yo hice la denuncia y ellos una contradenuncia contra mi pareja, que los teníamos amenazados. Ahora quieren que charlemos, pero yo no voy a sentarme a dialogar con una persona que le hizo semejante daño a un perro".