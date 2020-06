Estafas y cuentas bancarias: Brindaron recomendaciones para evitarlas

Delincuentes lograron ingresar a la cuenta bancaria de un integrante del Superior Tribunal de Justicia y robaron gran cantidad de dinero.



En diálogo con Elonce TV, Javier Díaz, a cargo de la División Técnicas Especiales y Desarrollo Informático de la Policía de Entre Ríos, contó cómo prevenir estos delitos.



"Siempre que se habla de internet hay que tener en cuenta el tema de las claves, la seguridad de guardarlas, más hoy en día que uno se acostumbra a trabajar con mercado de pago, homebanking, compra y venta, las claves deben ser bien guardadas", explicó.



En ese sentido, informó que "no es fácil pinchar WhatsApp porque tiene un sistema cifrado. Es imposible. Si uno deja abierto Facebook sí se pueden sacar datos, teniendo el usuario y la contraseña. Son los datos que uno publica. Uno no guarda en Facebook su número de CBU".



"Los sistemas bancarios son muy seguros. Las claves de las tarjetas no pueden ser fraguadas fácilmente, porque los sistemas tienen tarjeta de coordenadas, que son un sistema de seguridad aparte. Cuando se transfiere dinero de una cuenta a otra, ese movimiento puede ser rastreado a través de la base de datos del banco. De esta manera, se puede saber a qué cuenta se pasó. El banco tiene todos los datos", remarcó y agregó que "estos delitos sí pueden ser cometidos en un país extranjero".



Recomendó "guardar bien las claves de seguridad. No hay que dejarlas anotadas en ningún lado. Nadie tiene que tener acceso a eso, menos los chicos". Elonce.com