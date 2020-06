Le rompieron blindex del comercio: "No hubo robo, pero el vidrio salió $10.000"

El dueño de una librería y regalería ubicada en calle Ameghino, a metros de Urquiza, de la capital entrerriana contó aque en la madrugada de este miércoles sufrió un nuevo hecho delictivo, el tercero en unos pocos meses.Los dos primeros ocurrieron a fines del año pasado y en febrero de este año. "Ahora me rompieron los cristales de blindex del frente, que son muy costosos", indicó.Según contó el hombre, por dichos de vecinos, el delincuente golpeó el vidrio "unas ocho veces en forma grosera con una piedra grande. De inmediato llamaron al 911 que llegó en forma rápida pero manifestaron que no era necesario hacer algo porque no hubo robo, pero el vidrio me salió 10.000 pesos", lamentó el comerciante para agregar: "el dolor es económico, vivimos de la librería y algo de juguetes y estamos totalmente quietos", por la situación de la pandemia y la suspensión de las clases de forma presencial.Una cámara de seguridad colocada en el frente del comercio registró lo ocurrido. "Una moto roja y blanca llega al lugar, baja un sujeto y el otro siguió hasta la esquina, donde hay una panadería, e intenta abrir la puerta de un auto mientras el otro se dedica a romper el vidrio" de la librería.El comerciante dio cuenta que el hecho del cual fue víctima esta madrugada no es el primero que se registra en la zona. "Hace unos días rompieron vidrios en calle Cervantes y Patagonia, ayer le arrebataron la billetera a una señora en calle 25 de Junio y Patagonia", entre otros ilícitos ocurridos en el barrio.