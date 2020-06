Asesinaron a una mujer cuando iba a tomar el colectivo para concurrir a trabajar

Una mujer de 30 años fue asesinada a sangre fría este miércoles por la mañana al salir de su casa en barrio Santa Isabel Primera Sección, en la periferia sudoeste de la ciudad de Córdoba, y por el hecho aún no hay detenidos, según informó el comisario mayor Gonzalo Cumplido.La mujer, identificada oficialmente como Silvia Apasa, había salido de su casa hacia la parada de colectivo para concurrir a su trabajo en el Instituto Modelo de Cardiología (en el sector de limpieza) cuando, a unos 200 metros, en calles Curazao y Río Pinto, fue abordada por dos hombres.No era usuaria frecuente del transporte público, ya que habitualmente iba en su auto al trabajo, pero este miércoles tenía previsto viajar un colectivo."Estos asesinos, sin mediar nada, le propinaron un disparo en la cabeza", indicó el jefe policial. La mujer recibió el balazo en la sien izquierda, se desplomó y quedó malherida en el suelo.Dos jóvenes, que también iban a tomar el micro, observaron a dos motociclistas que dejaron el lugar tras el hecho, aunque el comisario fue cauto al señalar que no está confirmado que sean efectivamente ellos los homicidas.El personal policial que patrullaba la zona asistió a la víctima y el servicio de emergencias 107 intentó salvarla, pero sin éxito, y falleció en el lugar.Hasta ahora, no hay detenidos en el caso y el fiscal Tomás Casas investiga si se trató de un crimen en ocasión del robo, publica el diario La Voz El crimen ocurrió a unos 200 metros de la planta de Renault, frente a una plaza conocida como "de los cañones", un descampado de unas dos manzanas, pobremente iluminado. El sector es muy transitado por varias líneas de colectivo -entre ellas la 30 y 31- y también es un blanco preferido de los delincuentes en moto.Los vecinos de la zona dijeron que son frecuentes los arrebatos en ese sector y que existen problemas con el alumbrado público. Un farmacéutico que tiene su local muy cerca de la esquina donde se produjo el homicidio señaló que hicieron repetidos reclamos al CPC de Villa El Libertador para que se solucione el alumbrado.