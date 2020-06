DJ fue detenido en plena autopista: llevaba 300.000 dólares

Un disc jockey y organizador de eventos que viajaba entre Rosario y la localidad bonaerense de Benavídez quedó detenido en plena autopista a Capital Federal por presunto lavado de activos. El hecho se dio cuando, en un control vehicular en San Nicolás, le encontraron más de 300.000 dólares sobre los que no pudo mostrar documentación alguna o justificar su origen.



La detención se produjo en un control de rutina desplegado por la Policía Vial de San Nicolás, en el kilómetro 237 de la autopista Rosario-Buenos Aires. Los efectivos detuvieron la marcha de un auto conducido por el ahora imputado, identificado como Santiago Fernández Sáenz (42).



Fuentes judiciales confirmaron a La Capital que el hombre quedó detenido e incomunicado para su indagatoria. La sospecha de los investigadores se debe a la manera de trasladar la suma de dinero, ya que consideraron que "los medios idóneos para mover dinero son las transferencias bancarias".



Según dijeron los voceros, el hombre se presentó como DJ y organizador de eventos y se mostró con gran nerviosismo cuando los efectivos comenzaron a revisar el vehículo. La tensión subió en el momento en que los agentes encontraron, dentro de una bolsa, un paquete con más de 300.000 dólares en efectivo.



Fernández Sáenz le dijo a los uniformados que trasladaba esa suma de dinero, millonaria si se hace la conversión a pesos, desde Rosario hasta su domicilio en un barrio privado de Benavídez, partido de Tigre. Sin embargo, no pudo presentar ninguna documentación ni justificar la procedencia del efectivo.



Por ello, ante la consulta correspondiente, desde el Juzgado Federal de San Nicolás se dispuso la detención de Sáenz, el secuestro del dinero y el inicio de una causa por presunto lavado de activos.



Hace 20 días, en la zona ocurrió un hecho idéntico en pleno control en la ruta. En San Pedro, un operativo policial detectó a un ciudadano de nacionalidad paraguaya trasladando, de San Nicolás al partido de Tigre, 11 millones de pesos y 95 mil dólares. La persona no justificó el origen de esa cantidad y dijo que trabajaba para un supermercado chino.