Mujer murió al caer desde un techo buscando a su gato

Una mujer, de 63 años, murió en la madrugada de este martes al caer desde una altura de cinco metros en momentos en que buscaba al gato de la familia que se había perdido.



El episodio se registró a las 3 de la mañana, en calle Cochabamba 2639 de barrio Pueyrredón, en la ciudad de Córdoba.



Las primeras informaciones aseguran que Miriam Ledesma, junto a su hija, ganó los techos de las viviendas colindantes y al llegar al tinglado de un taller mecánico se precipitó.



Según fuentes policiales, la mujer cayó sobre uno automóvil desde una altura de cinco metros, lo que le ocasionó graves lesiones.



Al arribar al lugar personal del servicio de emergencia 107 constató que la víctima murió minutos después del siniestro.



"Se diagnostica sin repuesta neurológica y lesión parietal derecha, constatando minutos después su deceso", reza el parte policial.



El fiscal que investiga la causa, Raúl Garzón, dialogó con Cadena 3 y dijo que la caída fue desde 5 metros de altura, lo cual "le ocasionó traumatismo múltiples que tuvieron un desenlace fatal".



Por su parte, la hija de la mujer fallecida, aún en estado de shock, sostuvo que le había pedido a su madre que no caminara por el tinglado.



"Pasó para el techo del vecino. Es un garaje con techo de chapa en el que tiene además unas láminas de fibra de vidrio para dar luminosidad al taller. De pronto pisó las fibras, éstas cedieron y cayó", dijo.



"Lo hizo pese a que le decía que no se cruzara", recordó Belén. "Le pedía que no me dejara, que cómo iba a hacer esto. Luego de 30 minutos de reanimación de parte del personal del 107, falleció", agregó.



Una vecina a la víctima fatal se mostró muy angustiada por el episodio y resaltó que la mujer amaba a los animales, inclusive, asistía a perros vagabundos.



"La cuadra está muy triste, ha sido una vecina de toda una vida", señaló.