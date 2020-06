Robaron y defecaron en un gimnasio por segunda vez en menos de dos semanas

Paraná Robaron importantes elementos de un gimnasio

El Centro de Entrenamiento MK Bunker fue blanco del segundo robo en menos de dos semanas; en esta última oportunidad, los malvivientes defecaron en el patio del gimnasio, ubicado sobre avenida Almafuerte al 349, en Paraná."Con mi socio habíamos acordado un horario para venir a pintar las paredes, y me preguntó si yo estuve el domingo porque el sábado limpiamos con mi mamá, y ahí me dijo que habían entrado de nuevo", contó ael responsable del gimnasio, Emanuel Brown.Y continuó: "Rompieron un ventiluz del baño, chiquitito, que no habíamos tapado porque nos imaginamos que alguien pudiera entrar por ahí"."Se llevaron una caja de herramientas con tenazas, llaves, destornilladores, entre otras cosas, un equipo de música, un alargador, un paquete de yerba y un bolso térmico que tenía elementos de primeros auxilios que ocupamos para las peleas", explicó Brown.Se trata del segundo robo en menos de dos semanas. "Es alguien que anda cerca, por eso pedimos a los vecinos que cualquier cosa que vean o sepan, que nos avisen, porque hay muchos comercios en los alrededores y nadie está exento a que le pase lo mismo", indicó el responsable de MK Bunker."Los robos nos hacen perder tiempo porque tenemos que arreglar los desastres que nos dejan, un ventiluz reventado y estas vez, hasta defecaron en el fondo; había restos de materia fecal que tuvimos que limpiar", apuntó Brown.Al evidenciar la crítica situación que atraviesan los responsables de los gimnasios por la cuarentena por coronavirus, el joven manifestó la imposibilidad de conectar un sistema de alarmas de seguridad.La denuncia fue radicada en comisaría cuarta e intervinieron efectivos de Criminalística.