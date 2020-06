Incendio de Puerto Sánchez: Denunciaron el robo de elementos y piden ayuda

Un voraz incendio afectó en la noche de este domingo, a una vivienda del barrio costero de Puerto Sánchez, de la capital entrerriana.Vanesa Rosset, propietaria de la vivienda."Cuando llegamos a mi casa ya se estaba quemando casi todo, no tenemos nada, ni siquiera se puede habitar", contó.Y agregó que "vine a realizar la denuncia porque me dijeron si podía retirar las cosas, porque la querían demoler ya que se puede caer la casa. También me di cuenta que faltan cosas, como una notebook, la garrafa, un ventilador industrial"."Yo lo único que quiero es una ayuda social y una casa. Yo tengo hijos, a mi mamá y a mi abuela y no puedo vivir en ese lugar. No quedo nada", dijo."Son vecinos lo que agreden a las personas, a mí que me han golpeado. Nadie se quiere meter con esa gente. La fiscalía está al tanto de todo y la comisaria octava, esto viene hace más de un año pero no nos dan respuesta".Sobre la casa, dijo que "yo estoy de prestado en esa vivienda, un amigo nos presta el lugar. A ellos, mis vecinos les molesta que yo esté ahí, porque son empleados del propietario de la casa. No les gusta que me haya dado a mí la casa".