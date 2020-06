Detuvieron al esposo de la mujer que fue calcinada adentro de su camioneta

Sospechoso de femicidio

"Acá no hay dudas de que se trató de un crimen. El vehículo no se accidentó solo, no se incendió solo. Es decir, la prendieron fuego", señaló este fin de semana a Infobae una fuente cercana a la investigación que se inició tras el hallazgo del cuerpo calcinado de Verónica Tottis, una mujer de 44 años oriunda de la localidad cordobesa de Las Varillas, en el interior de una camioneta en una ruta entre las localidades de Villa del Rosario y Río Segundo.Este lunes por la madrugada, su esposo, Julio Salusso, de 45 años, fue detenido en las últimas horas por orden de la fiscal Patricia Baulies, a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Río Segundo, según confirmó esta mañana el Ministerio Público Fiscal de Córdoba.Salusso, un hombre reconocido en el ambiente de la jineteada, está sospechado de ser el supuesto autor del homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (es decir, el femicidio) de su mujer.El hombre, que además es primo hermano del vicegobernador cordobés, Manuel Calvo, había admitido en su declaración ante la fiscal que la relación con su esposa era "pésima"."Pocos 3 cm de nafta y esa nafta fue derramada por el cuerpo de la víctima y en el interior del auto. Se sospecha que la víctima estaba sin vida, aunque todavía no tengo la prueba científica. Me lo va a decir anatomía patológica que demora 10 días. Los testigos que llegaron primeros a la escena, dijeron que cuando recién se inició el incendio, la mujer no reaccionaba", comentó la fiscal a Cadena 3.Si bien en un principio, Salusso no estaba entre los sospechosos, pese a declarar que no tenía buena relación la mujer, el rastreo del celular lo compromete.Según las pericias de Policía Judicial, se pudo establecer con la antena de la compañía de teléfono, que el hombre hizo prácticamente el mismo recorrido que la víctima.El cuerpo de Tottis apareció del lado del conductor, en el interior de una Ford Ranger, que está a nombre de un vecino de Las Varillas.A metros del escenario, hallaron un bidón con restos de combustible, lo que podría ser evidencia de que el siniestro fue planificado.Testigos que trabajaban por la zona, aseguran haber visto a una persona de sexo masculino junto a la camioneta.No se observaron en el lugar huellas de frenadas o accidentes de tránsito. Fuente: (Infobae-Cadena3).-