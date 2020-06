Violento asalto en Paraná: "Me apuntaron todo el tiempo en la cabeza"

Policiales Le apuntaron para robarle hasta la computadora en la que guarda fotos de su bebé

Jonathan Cristo, conocido coleccionista de casacas de Patronato, fue víctima de un violento asalto en su local de indumentaria de calle Estado de Israel en Paraná. Dos malvivientes ingresaron a la fuerza al comercio y se llevaron jeans de hombre, camperas importadas, dinero, un celular y una computadora, mientras lo apuntaban con un arma en la cabeza."Una mezcla de broca e impotencia, que venga alguien y te saque todo lo que a uno le cuesta conseguir", mencionó Cristo.Teniendo en cuenta como sucedió el asalto, el joven relató que "me encontraba ordenando el local, llegaron dos personas en una moto, y cuando voy a abrir el pasador de la puerta, una de ellas hace fuerza e ingresa rápidamente. Un hombre saca un arma 9 mm y me apunta".Lo que más lamento es la computadora porque tenía fotos de mi bebé y de mi abuela que falleció hace poco".A su vez remarcó que "fueron dos minutos que parecieron eternos. Cuando uno de ellos me preguntó si tenía una bolsa para meter todas las cosas, pensé que me iban a disparar. Tenía mucho miedo que aparezca mi mamá y le tiraran".Según se supo, las cámaras del comercio lograron captar las imágenes cuando los delincuentes iban a ingresar al local. "Se puede ver claramente el arma y la moto, pero las caras de ellos no se observan porque tenían casco", sumó."El barrio Lomas del Sur, es por lo general, tranquilo. Pero hay zonas alrededor que son complicadas, las cosas fueron cambiando", culminó Cristo.