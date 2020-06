"No hay dos sin cuatro": Detectaron más fiestas prohibidas en Paraná y aledaños

El sábado a la noche, más de una decena de jóvenes hicieron una "choripaneada" en plena cuarentena en Paraná y les labraron las actas pertinentes . En el interior de la casa encontraron a 13 personas. reunión social no habilitada, que se realizó en pleno centro de la ciudad de Paraná , más precisamente, a metros de la peatonal.Uno de ellos se produjo en una quinta de Colonia Avellaneda. Al respecto, el jefe de la Policía Departamental, Raúl Menescardi, precisó que el lugar había sido alquilado y queque está prohibido.Dio cuenta de que a la altura del kilómetro 19 y medio de la Ruta 18, un vecino informó que había música a alto volumen. Al concurrir personal policial advirtió "que. Se dialogó, se hizo la notificación respectiva y se hizo cesar la actividad, al tiempo que se les ordenó que se retiren".Por otra parte, a las 10 del domingo se denunció que. En ese caso, se trataba de un domicilio particular. "Los vecinos dieron cuenta de la música a alto volumen y al llegar los uniformados, constataron que algunos jóvenes se iban retirando. A raíz de esto, notificaron a algunos de ellos y labraron las actas respectivas", al tiempo que se les ordenó que despejen el lugar y "cesen con la reunión".Sobre las actitudes que adoptan los involucrados, Menescardi dijo aque "en algunos casos no entran en razón, al principio lo malinterpretan, pero luego, cuando uno les explica, nos dan la razón y adhieren al propósito de esto, que es cuidarnos".