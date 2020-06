Crece el misterio por el hombre de 65 años que desapareció sin dejar rastros

Edilberto Florentino Schvind, es un profesional de una rama de la ingeniería, jubilado, que vive solo en una vivienda de calle Gobernador Contín a dos cuadras de la plaza principal de Nogoyá. Reconocido vecino del barrio, tenía su rutina diaria de recorridas habituales en distintos puntos de la ciudad, lo que hacía que todo el mundo lo conociera, o al menos lo identificara, aunque no se relacionaba mucho con la gente, según quienes lo conocen.La última comunicación que Edilberto mantuvo con su familia fue el 19 de mayo. En esa ocasión dialogó por teléfono con su hija que vive en la provincia de Corrientes, desde allí toda la información sobre su paradero es escasa y desconcertante.En su vivienda no hay rastros para establecer que Schvind haya emprendido un viaje, todas sus pertenencias están en la vivienda, su automóvil e incluso su teléfono celular. Es una persona que no tiene acceso a redes sociales, dato que aunque parezca sin importancia, dificulta la búsqueda.Tras la denuncia realizada el pasado sábado por el hermano de Edilberto, la policía de Nogoyá comenzó un rastrillaje y difundió su foto en redes sociales para lograr dar con su paradero. Todo operativo hasta el cierre de esta edición ha sido en vano, para establecer el paradero del nogoyaense jubilado.Llegó el lunes una brigada de canes de la ciudad de Concordia que marcó un rastro por las zonas que Schvind recorría pero sin arrojar un dato certero. Diferentes divisiones de la Jefatura Departamental realizaron un rastrillaje a paso de hombre y montados en equinos por las orillas de los arroyos de la zona, ya que entre los datos aportados por su familia, decían que Edilberto solía concurrir a pescar y pasar largas horas allí.Otro dato que también aportaron sus familiares, refiere a lo habitual que era para el hombre ausentarse por dos o tres días, pero nunca había pasado tanto tiempo sin saber de él.Han pasado 18 días sin saber a ciencia cierta dónde podría estar Edilberto Florentino Schvind. La búsqueda se ha orientado siempre a lo que aportan su hermano y su hija, los datos sobre donde están a resguardo las cosas de valor, documentación bancaria y personal, pero en todo ese registro no hay rastro alguno del hombre de 65 años, vecino de calle Gobernador Contín; todo está sin tocar, indicóDe manera extraoficial, supo Paralelo 32 que personas cercanas al vínculo del hombre desaparecido, consultaron a videntes y recibieron como respuesta que lo veían vivo y apuntaban hacia la zona norte de la ciudad.En sintonía, vecinos de Barrio Chañar mencionaron que el lunes 25 vieron deambulando por la zona a un hombre con similares características, que caminaba en dirección al sur por caminos prácticamente rurales, donde ya no hay muchas viviendas y comienzan a verse campos sembrados de maíz o montes nativos muy espesos.Cualquier información sobre el paradero puede suministrarse a la Jefatura Departamental Nogoyá (03435 422222), a la División Operaciones y Seguridad (0343 155620227); a la de Investigaciones (0343 154691520) al Comando Radioeléctrico, gratuitamente al 101 o 911 o a la dependencia más cercana.