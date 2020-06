Disponen prisión domiciliaria para el hermano de Tavi Celis

De esta manera, se dispuso el traslado a su domicilio. El condenado deberá aguardar el fallo que otorgue en su momento la Cámara de Casación Penal Federal, al planteo de revisión que realizó su abogado defensor Augusto Laferriere.



El letrado había interpuesto ante la Jueza de Ejecución de Penas de la Justicia Federal, un hábeas corpus que fue resuelto este día viernes.



Celis había reclamado varios puntos, pero específicamente había reclamado que por "exclusiva responsabilidad del Estado, no se había resuelto su situación judicial, por el planteo de revisión de la condena ante la Cámara de Casación Penal Federal, lo que lleva un desmedido tiempo privado de la libertad", indica Uno.



Se entendió que tras la condena, y la posterior apelación en revisión a la instancia superior del fallo dispuesto por el Tribunal Oral Criminal en lo Federal de Paraná, no se había llegado a una resolución, lo que afectaba su derecho, al menos de estar fuera del penal hasta que la condena quedara en firme.



La jueza rechazó en límine el planteo de prescripción efectuado por Lafferriere. También no tuvo en cuenta el pedido de excarcelación formulado, y sí acogió favorable la solicitud de prisión domiciliaria reclamada por Titi Celis con control de pulsera o tobillera electrónica.



La orden de la jueza ya se hizo efectiva en la noche de este viernes, por lo que Celis fue derivado hasta su domicilio a cumplir con la preventiva hasta tanto resuelva su situación de Casación.