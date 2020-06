Córdoba: encontraron el cuerpo de una mujer calcinado dentro de un auto

Según confirmaron fuentes judiciales a NA, la víctima fue identificada como Natalia Tottis, de 44 años, quien fue encontrada este jueves por la noche en el interior de una Ford Ranger, totalmente incendiada.



"Está claro que la camioneta fue llevada al lugar del hallazgo, y a pocos metros había un bidón con restos de combustibles. Ahora todo eso está siendo peritado", contó una de las fuentes consultadas.



El bidón con combustible, sería lo que hace sospechar a los investigadores de que no fue un accidente el incendio de la camioneta, sino que fue provocado y con una intención criminal.



Además, las fuentes indicaron que hay testigos que dicen haber visto a un hombre cerca del lugar.



Tottis, según trascendió en la prensa local, vivía en la localidad de Las Varillas, y era hermana del presidente de la comisión organizadora del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, Nicolás Tottis.



La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Río Segundo, cuya titular, Patricia Baulies, dijo este viernes que luego de realizar las pericias se descartó que haya sido un accidente de tránsito.



"No descartamos ninguna hipótesis, no hay personas sospechosas ni detenidas. Colabora la Policía judicial y bomberos, para seguir avanzando. Citamos a la gente que viajó con ella y estamos tratando de reconstruir lo que pasó. Está todo bajo secreto de sumario", explicó Baulies en diálogo con Cadena 3.



Además, la fiscal contó que ya declararon en la causa el suegro y el esposo de la víctima, quien admitió que mantenía una "muy mala relación" con Natalia.



